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Общество

Массовая вырубка деревьев в нескольких районах возмутила жителей Уральска

Уральск, спилили деревья, улицы Уральска, акимат, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 13:37 Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова
В нескольких районах Уральска рабочие спилили деревья, что вызвало возмущение горожан. На их взгляд, уничтожены вполне молодые и здоровые зеленые насаждения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Люди с тревогой наблюдали, как исчезают деревья, которые годами создавали тень, уют и свежесть в городском пространстве.

Изначально пилить деревья начали на пересечении улицы Курмангазы и проспекта Абая. В городском паблике Уральска появилось видео, которое на камеры смартфонов засняли сами жители. Здесь был небольшой сквер со скамейками, где любили отдыхать жители близлежащих домов и пенсионеры. Тогда в городском акимате объяснили это тем, что на этом месте планируется строительство бизнес-центра.

"Предприниматель уже получил архитектурно-планировочное задание. Разрешение на спил 17 деревьев у него тоже есть. Вместо спиленных деревьев предприниматель должен будет высадить 170 саженцев, когда начнется посадочный сезон", – пообещали тогда в городском акимате.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

Особенно волна возмущения накрыла горожан, когда коммунальщики добрались до деревьев в самом центре Уральска по проспекту Назарбаева.

"Уральск считался одним из самых зеленых городов Казахстана, так называемый оазис посреди степей. Я живу тут почти 30 лет, и все 30 лет главный проспект города украшали многолетние высокие деревья. С виду ведь абсолютно здоровые деревья были, зеленые, высокие. Какова была необходимость уничтожать их? Кто принимал такое решение?" – возмущается жительница города Салима Хусаинова.

Однако в акимате Уральска успокоили горожан тем, что спил деревьев проводится для санитарно-эпидемиологического благополучия самих же уральцев. А решение о вырубке зеленых насаждений принимала специально созданная комиссия, в состав которой вошли депутаты, руководители госучреждений, акимы сельских округов, общественники и экоактивисты. В ведомстве отметили, что вырубке подлежат старые и больные деревья, а также сухие ветки, которые угрожают безопасности людей и дорожному движению.

Чиновники пообещали, что вместо спиленных деревьев они намерены высадить более пяти тысяч саженцев сосны, ели, тополя, березы, рябины. Именно эти сорта, по мнению ученых, наиболее устойчивы к местному климату. А вдоль обочин дорог появятся декоративные зеленые насаждения – кустовой можжевельник, вяз мелколистный, жимолость, житняк и другие.

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Алекса Новикова
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