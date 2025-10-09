#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
541.54
629.16
6.64
Общество

Названы специалисты с самыми высокими зарплатами среди молодежи Казахстана

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 00:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстанские айтишники до 24 лет получают в среднем 637 тыс. тенге в месяц – это в 2,3 раза выше, чем зарплата их ровесников по всей экономике (280 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

Такие данные приводит Бюро национальной статистики АСПиР РК по итогам ежегодного обследования крупных и части средних и малых организаций, охватывающего 3,3 млн работников, пишет Data Hub.

Среди молодых сотрудников IT-сектора мужчины зарабатывают заметно больше женщин. Средняя зарплата у парней составляет 690 тыс. тенге, у девушек – 558 тыс. тенге, что примерно на 20% меньше, но все еще в 2,3 раза выше, чем в среднем среди женщин того же возраста по стране.

Интересно, что молодые женщины из IT-компаний уже не возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов своего пола. Первое место занимают сотрудницы сферы производства кино-, видеофильмов и музыкальных произведений – их средняя зарплата достигает 583 тыс. тенге. При этом молодые мужчины, работающие в том же секторе, зарабатывают около 400 тыс. тенге.

А о том, сколько в среднем зарабатывают казахстанцы, можно узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Зарплаты казахстанцев в ряде секторов экономики стали самыми высокими в ЕАЭС
16:38, 06 марта 2024
Зарплаты казахстанцев в ряде секторов экономики стали самыми высокими в ЕАЭС
Роналду предлагают самую высокую зарплату среди всех футболистов мира
12:50, 28 ноября 2022
Роналду предлагают самую высокую зарплату среди всех футболистов мира
В Минтруда назвали самые высокооплачиваемые специальности в Казахстане
09:48, 23 июля 2024
В Минтруда назвали самые высокооплачиваемые специальности в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: