Названы специалисты с самыми высокими зарплатами среди молодежи Казахстана

Казахстанские айтишники до 24 лет получают в среднем 637 тыс. тенге в месяц – это в 2,3 раза выше, чем зарплата их ровесников по всей экономике (280 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

Такие данные приводит Бюро национальной статистики АСПиР РК по итогам ежегодного обследования крупных и части средних и малых организаций, охватывающего 3,3 млн работников, пишет Data Hub.

Среди молодых сотрудников IT-сектора мужчины зарабатывают заметно больше женщин. Средняя зарплата у парней составляет 690 тыс. тенге, у девушек – 558 тыс. тенге, что примерно на 20% меньше, но все еще в 2,3 раза выше, чем в среднем среди женщин того же возраста по стране.

Интересно, что молодые женщины из IT-компаний уже не возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов своего пола. Первое место занимают сотрудницы сферы производства кино-, видеофильмов и музыкальных произведений – их средняя зарплата достигает 583 тыс. тенге. При этом молодые мужчины, работающие в том же секторе, зарабатывают около 400 тыс. тенге.

