Пять медалей завоевали юные казахстанцы на международной олимпиаде по физике во Франции

Сборная Казахстана стала обладательницей пяти медалей Международной олимпиады по физике IPhO-2025 во Франции, сообщает Zakon.kz.

Хорошей новостью 25 июля 2025 года поделились в Министерстве просвещения РК:

"Казахстанские школьники вновь подтвердили высокий интеллектуальный уровень на мировой арене. На Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO-2025), проходившей в городе Палезо (Франция), наша сборная завоевала пять медалей".

По данным ведомства, в олимпиаде приняли участие более 400 одаренных школьников из 90 стран мира. И Казахстан оказался в числе лидеров, завоевав пять медалей – две серебряные и три бронзовые.

Амирбек Азатбеков – ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы (Астана);

Бекасыл Елубай – ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы (Алматы);

Амир Пшенбаев – ученик 12 класса Международной школы "Spectrum" (Астана);

Нургуль Егенбергенова – ученица 10 класса школы-лицея NURORDA (Астана);

Артур Ким – ученик 12 класса Международной школы "Spectrum" (Астана).

Научные руководители команды – доктор PhD, ассистент-профессор Университета Сулеймана Демиреля Самат Максутов и призер международных олимпиад Алишер Еркебаев.

"Поздравляем ребят, их наставников и родителей с заслуженными наградами и желаем новых побед на пути к большим научным достижениям!" Пресс-служба МП РК

Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года и входит в перечень самых престижных предметных соревнований мира (International Science Olympiads). Как отметили в Минпросвещения, Казахстан участвует в IPhO с 1997 года. За это время наша сборная завоевала десятки медалей, стабильно демонстрируя высокий уровень подготовки и научного потенциала.

Материал по теме Казахстан завоевал две "бронзы" на международной олимпиаде по программированию среди девочек

19 июля 2025 года стало известно, что юные казахстанцы завоевали шесть медалей на престижной олимпиаде по математике в Австралии.