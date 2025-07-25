#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
541.93
636.71
6.83
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
541.93
636.71
6.83
События

Пять медалей завоевали юные казахстанцы на международной олимпиаде по физике во Франции

Пять медалей завоевали юные казахстанцы на международной олимпиаде по физике во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 12:02 Фото: Telegram/oqu_agartu
Сборная Казахстана стала обладательницей пяти медалей Международной олимпиады по физике IPhO-2025 во Франции, сообщает Zakon.kz.

Хорошей новостью 25 июля 2025 года поделились в Министерстве просвещения РК:

"Казахстанские школьники вновь подтвердили высокий интеллектуальный уровень на мировой арене. На Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO-2025), проходившей в городе Палезо (Франция), наша сборная завоевала пять медалей".

По данным ведомства, в олимпиаде приняли участие более 400 одаренных школьников из 90 стран мира. И Казахстан оказался в числе лидеров, завоевав пять медалей – две серебряные и три бронзовые.

  • Амирбек Азатбеков – ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы (Астана);
  • Бекасыл Елубай – ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы (Алматы);
  • Амир Пшенбаев – ученик 12 класса Международной школы "Spectrum" (Астана);
  • Нургуль Егенбергенова – ученица 10 класса школы-лицея NURORDA (Астана);
  • Артур Ким – ученик 12 класса Международной школы "Spectrum" (Астана).

Научные руководители команды – доктор PhD, ассистент-профессор Университета Сулеймана Демиреля Самат Максутов и призер международных олимпиад Алишер Еркебаев.

"Поздравляем ребят, их наставников и родителей с заслуженными наградами и желаем новых побед на пути к большим научным достижениям!"Пресс-служба МП РК

Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года и входит в перечень самых престижных предметных соревнований мира (International Science Olympiads). Как отметили в Минпросвещения, Казахстан участвует в IPhO с 1997 года. За это время наша сборная завоевала десятки медалей, стабильно демонстрируя высокий уровень подготовки и научного потенциала.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 12:02
Казахстан завоевал две "бронзы" на международной олимпиаде по программированию среди девочек

19 июля 2025 года стало известно, что юные казахстанцы завоевали шесть медалей на престижной олимпиаде по математике в Австралии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Изъятые в рамках возврата активов элитные украшения ушли с молотка за почти 17 млн тенге
События
12:37, Сегодня
Изъятые в рамках возврата активов элитные украшения ушли с молотка за почти 17 млн тенге
Олжас Бектенов: "Таза Қазақстан" стала неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев
События
12:12, Сегодня
Олжас Бектенов: "Таза Қазақстан" стала неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев
БРК профинансирует строительство современного тепличного комплекса в Алматинской области
События
11:53, Сегодня
БРК профинансирует строительство современного тепличного комплекса в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: