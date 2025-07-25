Пять медалей завоевали юные казахстанцы на международной олимпиаде по физике во Франции
Хорошей новостью 25 июля 2025 года поделились в Министерстве просвещения РК:
"Казахстанские школьники вновь подтвердили высокий интеллектуальный уровень на мировой арене. На Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO-2025), проходившей в городе Палезо (Франция), наша сборная завоевала пять медалей".
По данным ведомства, в олимпиаде приняли участие более 400 одаренных школьников из 90 стран мира. И Казахстан оказался в числе лидеров, завоевав пять медалей – две серебряные и три бронзовые.
- Амирбек Азатбеков – ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы (Астана);
- Бекасыл Елубай – ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы (Алматы);
- Амир Пшенбаев – ученик 12 класса Международной школы "Spectrum" (Астана);
- Нургуль Егенбергенова – ученица 10 класса школы-лицея NURORDA (Астана);
- Артур Ким – ученик 12 класса Международной школы "Spectrum" (Астана).
Научные руководители команды – доктор PhD, ассистент-профессор Университета Сулеймана Демиреля Самат Максутов и призер международных олимпиад Алишер Еркебаев.
"Поздравляем ребят, их наставников и родителей с заслуженными наградами и желаем новых побед на пути к большим научным достижениям!"Пресс-служба МП РК
Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года и входит в перечень самых престижных предметных соревнований мира (International Science Olympiads). Как отметили в Минпросвещения, Казахстан участвует в IPhO с 1997 года. За это время наша сборная завоевала десятки медалей, стабильно демонстрируя высокий уровень подготовки и научного потенциала.
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