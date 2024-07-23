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Минздрав ответил, смогут ли отказаться в Казахстане от "СК-Фармации"

Минздрав ответил, смогут ли отказаться в Казахстане от СК-Фармации, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 13:37 Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 23 июля на заседании правительства ответила, может ли ведомство отказаться от "СК-Фармации" в связи с прошлыми скандалами и недавней проверкой Антикора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Альназарова уточнила, что в случае упразднения "СК-Фармации" весь закуп лекарств будут проводить акиматы.

"Мы до 2018 года этот опыт имели. Когда все медицинские организации самостоятельно закупают, в целом возможны, во-первых, перебои с поставкой лекарственных средств. Во-вторых, с учетом объема закупаемых единым дистрибьютором (лекарств. – Прим.ред.) имеется возможность на отдельных позициях все-таки иметь существенную экономию бюджетных средств", – дополнила министр. 

Она также подчеркнула, что с момента создания "СК-Фармации" сэкономлено порядка 250 млрд тенге бюджетных средств. 

"Сегодня СКФ закупает как для стационаров, так и амбулаторного лекарственного обеспечения. По амбулаторному лекарственному обеспечению мы сегодня рассматриваем вопросы о возможной поэтапной децентрализации лекарственных препаратов, для того чтобы сделать их более пациентоориентированными, чтобы на местах пациенты уже через электронные рецепты могли бы их закупать в розничном сегменте", – дополнила Акмарал Альназарова. 

По ее мнению, чтобы весь цикл был прозрачным, необходимо совершенствовать цифровые инструменты. 

"Поэтому переформатирование работы "СК-Фармации" требуется, абсолютно согласна и с вами, и с коллегами, которые проверяли. С нарушениями согласны, часть из них передали в правоохранительные органы. По некоторым из них мы работаем над совершенствованием и над оптимизацией. Расход бюджетных средств должен быть эффективным, прозрачным", – заключила она. 

Антикоррупционной службой совместно с Министерством здравоохранения Казахстана в первом квартале 2024 года проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО "СК-Фармация". 

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Минздрав РК СК-Фармация Акмарал Альназарова 2024 год Лекарства Медицина
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