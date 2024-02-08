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Альназарова о монополии "СК-Фармация": Предстоит большая работа

Казахстан СК-Фармация Фото: pixabay
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова высказалась о монополии "СК-Фармация", отметив, что для улучшения деятельности компании предстоит большая работа, сообщает Zakon.kz.

Свой комментарий она дала в кулуарах Сената.

"Это монополист. Но нужно понимать, что вся политика формируется в Минздраве. "СК-Фармация" – это фактически единый дистрибьютор, который выполняет техническую часть. Предстоит большая работа. В целом, моя личная позиция – амбулаторно-лекарственное обеспечение необходимо осуществлять на местах, в регионах для того, чтобы обеспечить максимальную оперативность и децентрализовать на первом этапе закуп и обеспечение населения амбулаторно-лекарственным обеспечением. Нареканий по запаздыванию поставок и так далее меньше, чем три года назад. Но работу надо продолжать".Акмарал Альназарова

Она отметила, что за последние пять лет перечень лекарств, которые поставляет дистрибьютор, увеличился в три раза, что завалило склады.

"Это, в первую очередь, было желанием сделать доступным (лекарственное обеспечение. – Прим. ред.), но вместе с тем мы видим, что есть над чем поработать, чтобы оптимизировать этот список и от количества перейти к качеству".Акмарал Альназарова

В октябре 2023 года сообщалось о проверке "СК-Фармация" Агентством по противодействию коррупции.

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