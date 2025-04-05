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Общество

26-градусная жара, дожди и грозы: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 15:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, чего ждать от погоды жителям Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 6 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +15+17°C.
  • 7 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +17+19°C.
  • 8 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +15+17°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 6 апреля: переменная облачность, ночью небольшой дождь, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +20+22°C.
  • 7 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 5-10, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +21+23°C.
  • 8 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +20+22°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 6 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +19+21°C.
  • 7 апреля: переменная облачность, ночью дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +24+26°C.
  • 8 апреля: переменная облачность, без садков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +21+23°C.

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О том, какой будет погода по Казахстану с 5 по 7 апреля 2025 года, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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