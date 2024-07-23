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Как понять, что ваш ребенок в беде: в МВД Казахстана обратились к родителям

дети, насилие, МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 17:41 Фото: pixabay
Официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве 23 июля 2024 года рассказал, как по поведению детей распознать, что им нужна помощь, сообщает Zakon.kz.
Алекешев отметил, что с начала прошлого учебного года по стране установлены более 1700 неформальных лидеров среди подростков, склонных к совершению антиобщественных действий.
"Все они взяты на контроль органов внутренних дел. Пресечено 17 фактов вымогательств со стороны несовершеннолетних. Особое внимание уделяется повышению правовой грамотности детей. Во время учебного процесса на постоянной основе проводятся лекции в школах с учениками и их родителями", – добавил он.
Он же озвучил данные оперативно-профилактического мероприятия "Дети в ночном городе". Оно проводилось с 15 по 17 июля по всей стране.
"694 родителя привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. За три дня за различные правонарушения в органы полиции доставлено около 5 тыс. несовершеннолетних, из них за нахождение ночью вне жилища без сопровождения родителей – 4631; за совершение хулиганства – 113, за распитие алкоголя и появление в пьяном виде – 92. На учеты полиции взято 417 подростков", – указал официальный представитель МВД.
В завершение он призвал родителей быть внимательными к поведению детей и обращаться за помощью к полицейским, если ребенок внезапно замкнулся в себе, если просит перевести его в другую школу. Насторожить, по его словам, должны и необоснованные списания денег с карты.

23 июля Шынгыс Алекешев рассказал, сколько человек в Казахстане были лишены родительских прав.

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