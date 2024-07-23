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Кто из руководителей лишился своих кресел в системе здравоохранения после проверки ВАП и Антикора

Минздрав, Казахстан, СК &quot;Фармация&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 14:43 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 23 июля 2024 года рассказала, кто лишился должности после резонансных проверок Высшей аудиторской палаты и Антикора в сфере обеспечения населения лекарствами, сообщает Zakon.kz.

Альназарова отметила, что министерством здравоохранения выявлены системные нарушения, которые требуют совершенствования нормативно-правовой базы.

"В целом, на сегодняшний день по анализу Высшей аудиторской палаты материалы все рассмотрены, соответствующие дисциплинарные меры к должностным лицам на сегодняшний день приняты. Вплоть до увольнения ответственных руководителей. Вместе с тем сегодня проводится работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, о которой я сказала, которая в целом позволит пересмотреть подходы к политике ценообразования на лекарственные средства, как в оптовом, так и розничном сегменте. Поэтому, действительно, нарушения есть, нарушения системные, и министерство здравоохранения сегодня работает над тем, чтобы максимально нивелировать и устранить эти замечания", – сказала она.

Министерство здравоохранения, по ее словам, проводит работу в части регулирования лекарственного оборота в Казахстане.

Позже она ответила на вопрос, есть ли среди уволенных теперь уже экс-председатель правления Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Еркен Дауытбаев, экс-председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Нурлан Искаков и экс-директор департамента лекарственной политики Минздрава Сауле Ержанова.

"Да, абсолютно верно, да эти лица. С кем-то решением наблюдательных советов расторгнуты договора, а кто–то уволился по собственному желанию, кто–то перевелся на другое место работы. Досрочно прекращены полномочия председателя СК "Фармация", тоже вы знаете. Это основные структуры, которые были охвачены антикоррупционной проверкой и Высшей аудиторской палаты. Материалы переданы в правоохранительные органы, и со стороны ВАП и Антикоррупционной службы, мы со своей стороны провели внутри несколько служебных расследований, также все материалы были переданы в соответствующие органы - решение будет за ними", - резюмировала глава Минздрава.

23 июля министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила, может ли ведомство отказаться от "СК-Фармации" в свете прошлых скандалов и недавней проверки ВАП и Антикора.

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Минздрав РК Казахстан Акмарал Альназарова 2024 год
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