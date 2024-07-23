Палящая жара, гроза и град: в Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение

В Алматы, Шымкенте и 17 областях Казахстана на 22 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на востоке Улытауской области ожидается гроза. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35-36 градусов. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара 35 градусов.

В Алматы ожидается гроза и ветер юго-западный при грозе порывы 15 м/с.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ночью на севере области туман. Ветер западный днем на севере, юге области 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается гроза.



Ночью на юге, западе, в центре, днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на юге, западе, севере, области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юго-востоке, в центре, области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается временами сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидается гроза, днем на юге, западе области град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем временами ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге области 15-18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

С 20:00 23 июля до 20:00 часов 24 июля в Усть-Каменогорске, Риддере, Семее в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Днем на северо-западе, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на юге области 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный ночью в центре области 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 41 градус. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. Днем на северо-западе области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза.

Днем на юге, западе, в пустынных районах Туркестанской области, 25 июля на большей части ожидается сильная жара 40-43 градусов. 24-25 июля на западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40-42 градусов. 24-25 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте днем ожидается сильная жара 40 градусов. 25 июля ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики назвали регионы Казахстана, в которых 24 июля ожидается сильная жара. Подробнее можно узнать здесь.

