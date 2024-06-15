Внутриутробные операции на плоде начали проводить в Казахстане

15 июня 2024 года в Минздраве сообщили, что казахстанские врачи впервые начали проводить операции на плоде путем коррекции патологии и пороков развития, сообщает Zakon.kz.

Фетальные (внутриутробные) операции позволят улучшить перинатальные исходы и снизить инвалидность у детей. Операции на плоде проводятся в случаях, когда это может улучшить здоровье и жизнь будущего ребенка, сообщили в ведомстве.

Для Казахстана фетальная хирургия — это новое направление медицины. Проект реализуется Министерством здравоохранения РК при поддержке Благотворительного фонда AYALA.

В преддверии Дня медицинского работника в Центре перинатологии и детской кардиохирургии Алматы прошел мастер-класс по первой в Казахстане коррекции внутриутробной патологии с участием специалистов из Казахстана и России.

Подготовка к запуску фетальной хирургии в Казахстане проводилась Министерством здравоохранения на протяжении двух лет. Врачи из Центра перинатологии и детской кардиохирургии (Алматы) и UMC (Астана) прошли обучение в Казахстане и за рубежом.

Фетальная медицина – это специализированная область, занимающаяся лечением плода в утробе матери с помощью малоинвазивных процедур.





"Мы планируем проводить ежегодно около 150 операций по коррекции внутриутробных пороков. Проект "фетальная хирургия" станет новым этапом в развитии нашего центра и улучшении качества медицинской помощи матерям и детям нашей страны", – подчеркнула директор Центра перинатологии и детской кардиохирургии Алматы Гульнара Нурланова.

Малоинвазивные эндоскопические операции все чаще заменяют открытую хирургию, так как они безопаснее для матери и плода. В мире расширяется спектр болезней, подлежащих внутриутробной коррекции, разрабатываются новые технологии, внедряются вмешательства при врожденных пороках сердца, грыжах диафрагмы и ЦНС.