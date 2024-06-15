Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Внутриутробные операции на плоде начали проводить в Казахстане

врачи, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 15:10 Фото: gov.kz
15 июня 2024 года в Минздраве сообщили, что казахстанские врачи впервые начали проводить операции на плоде путем коррекции патологии и пороков развития, сообщает Zakon.kz.

Фетальные (внутриутробные) операции позволят улучшить перинатальные исходы и снизить инвалидность у детей. Операции на плоде проводятся в случаях, когда это может улучшить здоровье и жизнь будущего ребенка, сообщили в ведомстве.

Для Казахстана фетальная хирургия — это новое направление медицины. Проект реализуется Министерством здравоохранения РК при поддержке Благотворительного фонда AYALA.

В преддверии Дня медицинского работника в Центре перинатологии и детской кардиохирургии Алматы прошел мастер-класс по первой в Казахстане коррекции внутриутробной патологии с участием специалистов из Казахстана и России.

Подготовка к запуску фетальной хирургии в Казахстане проводилась Министерством здравоохранения на протяжении двух лет. Врачи из Центра перинатологии и детской кардиохирургии (Алматы) и UMC (Астана) прошли обучение в Казахстане и за рубежом.

Фетальная медицина – это специализированная область, занимающаяся лечением плода в утробе матери с помощью малоинвазивных процедур.


"Мы планируем проводить ежегодно около 150 операций по коррекции внутриутробных пороков. Проект "фетальная хирургия" станет новым этапом в развитии нашего центра и улучшении качества медицинской помощи матерям и детям нашей страны", – подчеркнула директор Центра перинатологии и детской кардиохирургии Алматы Гульнара Нурланова.

Малоинвазивные эндоскопические операции все чаще заменяют открытую хирургию, так как они безопаснее для матери и плода. В мире расширяется спектр болезней, подлежащих внутриутробной коррекции, разрабатываются новые технологии, внедряются вмешательства при врожденных пороках сердца, грыжах диафрагмы и ЦНС.

Читайте также

палец
Необычный вызов: казахстанка обратилась к спасателям после примерки колец
Аида Балаева написала пост в память о Мурате Ауэзове
Аида Балаева написала пост в память о Мурате Ауэзове
самокат
Полиция Алматы провела рейд с целью проверки самокатчиков
Мухит Турсынали
Минздрав РК 2024 год Врачи Медицина Хирургия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
Открылся в Алматы
Новый аквапарк SANREMO RESORT&SPA открылся в Алматы
какие занятия ходьбой сжигают больше калорий
Какие занятия ходьбой сжигают больше калорий
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: