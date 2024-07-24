Минздрав хочет вернуть доверие казахстанцев

В Казахстане в последнее время все больше пациентов обнаруживают в своих мобильных приложениях записи о медицинских услугах, которые, по их мнению, не были предоставлены. Об этом 24 июля 2024 года рассказали в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Так называемые приписки, как отметили в ведомстве, не только наносят экономический ущерб, но и подрывают доверие общества к системе здравоохранения.

"Несмотря на существующие системы контроля и мониторинга, очевидно, что их недостаточно для предотвращения подобных инцидентов. Министерство здравоохранения приступило к разработке новых механизмов, направленных на предотвращение приписок медицинских услуг". Пресс-служба Минздрава РК

В числе предложенных ведомством цифровых решений:

Подтверждение посещения и получения медицинской помощи через мобильное приложение пациента. Идентификация пациента с использованием технологии Face ID. Сканирование QR-кода или уникального кода цифрового документа пациента.

Также сообщается, что рабочая группа рассмотрит возможность внедрения дополнительных мер для усиления контроля. В ближайшее время будет проведена оценка предложенных механизмов, чтобы определить их эффективность и возможность практического применения в медицинских учреждениях страны.

"Внедрение этих мер поможет значительно снизить количество приписок и восстановить доверие пациентов к системе здравоохранения. Министерство здравоохранения продолжит активно работать над улучшением качества медицинских услуг и обеспечением прозрачности их оказания", – считают в пресс-службе Минздрава РК.

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23 июля 2024 года стало известно, что в поликлиниках Казахстана хотят внедрить Face ID для борьбы с приписками.