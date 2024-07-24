Минздрав хочет вернуть доверие казахстанцев
Так называемые приписки, как отметили в ведомстве, не только наносят экономический ущерб, но и подрывают доверие общества к системе здравоохранения.
"Несмотря на существующие системы контроля и мониторинга, очевидно, что их недостаточно для предотвращения подобных инцидентов. Министерство здравоохранения приступило к разработке новых механизмов, направленных на предотвращение приписок медицинских услуг".Пресс-служба Минздрава РК
В числе предложенных ведомством цифровых решений:
- Подтверждение посещения и получения медицинской помощи через мобильное приложение пациента.
- Идентификация пациента с использованием технологии Face ID.
- Сканирование QR-кода или уникального кода цифрового документа пациента.
Также сообщается, что рабочая группа рассмотрит возможность внедрения дополнительных мер для усиления контроля. В ближайшее время будет проведена оценка предложенных механизмов, чтобы определить их эффективность и возможность практического применения в медицинских учреждениях страны.
"Внедрение этих мер поможет значительно снизить количество приписок и восстановить доверие пациентов к системе здравоохранения. Министерство здравоохранения продолжит активно работать над улучшением качества медицинских услуг и обеспечением прозрачности их оказания", – считают в пресс-службе Минздрава РК.
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23 июля 2024 года стало известно, что в поликлиниках Казахстана хотят внедрить Face ID для борьбы с приписками.