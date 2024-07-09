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Токаев поручил перестроить систему здравоохранения

Токаев поручил перестроить систему здравоохранения, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 16:04 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарову. Об этом сегодня, 9 июля 2024 года, рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, Акмарал Альназарова:

  • доложила о работе ведомства и планах по дальнейшему развитию системы здравоохранения;
  • сообщила о том, что на текущий момент показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 75 лет. С начала года снижены показатели заболеваемости по 21 инфекции, в том числе коронавирусной. Продолжается работа по проведению вакцинации и профилактических мероприятий;
  • рассказала, что особое внимание уделяется повышению качества и доступности медицинских услуг. Пересматриваются подходы к организации первичной и стационарной медицинской помощи, обновляются стандарты диагностики и лечения, укрепляется кадровый потенциал отрасли;
  • сообщила, что обеспечивается эффективность и прозрачность системы закупок лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, разрабатываются и внедряются современные цифровые технологии для повышения уровня эффективности работы медицинских учреждений, а также для улучшения контроля за системой ОСМС;
  • проинформировала о стратегических планах по развитию инфраструктуры здравоохранения на 2025-2030 годы, включающие строительство новых медицинских объектов и дальнейшее повышение качества медицинских услуг. В рамках принятой концепции планируется реализация 34 якорных проектов, направленных на построение оптимальной и эффективной сети организаций здравоохранения.
"В завершение встречи глава государства отметил необходимость продолжения работы по снижению показателей материнской и младенческой смертности. Наряду с этим президент поставил задачи по качественной перестройке системы здравоохранения с акцентом на пациентоориентированность оказания медицинской помощи. Также была отмечена необходимость обеспечить прозрачность и эффективность выделяемых средств, в том числе на лекарственное обеспечение", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, который доложил о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм, а также проинформировал об итогах участия отечественных спортсменов в лицензионных соревнованиях.

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