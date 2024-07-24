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Через 10-15 дней планируем собрать урожай – аграрии Туркестанской области о поливном сезоне

Через 10-15 дней планируем собрать урожай – аграрии Туркестанской области о поливном сезоне, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 15:03 Фото: flickr
682 млн кубометров воды из Шардаринского водохранилища направлено аграриями по Кызылкумскому каналу с начала поливного периода. На сегодня в водохранилище имеется 2,6 млрд кубометров воды. Это на 600 млн кубометров больше, чем год назад.

По просьбам аграриев на посевные площади направляется 115 кубометров воды в секунду.

"Весной пришло много воды. В итоге Шардаринское водохранилище наполнилось на 90%, накопив почти 5 млрд кубометров воды. Сейчас в среднем прибывает 125 кубометров воды в секунду. В нижнее течение реки Сырдарья мы направляем 650 кубометров воды в секунду".  Замруководителя Шардаринского производственного участка филиала "Казводхоза" по Туркестанской области Ермек Иса

Аграрии Туркестанской области говорят, что благодаря стабильной подаче воды в этом году они получают хороший урожай. А фермеры, выращивающие арбузы, даже планируют собрать в августе второй урожай.

"В этом году воды много. Люди довольны. Каждый год были трудности, но в этом году все хорошо. Зимой получили много воды, летом тоже вовремя подали. Собрали один посев, поливаем второй. Через 10-15 дней планируем снова собрать урожай".  Аграрий Толепберген Артыков

Напомним, на 86-м межправительственном заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился о подаче в Казахстан из Узбекистана 922 млн кубометров воды через межгосударственный канал "Достық".

Всего с начала поливного периода из Узбекистана в Казахстан прибыло 3,9 млрд кубометров воды.

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