Новая разметка появилась на дорогах Алматы: что она означает

Фото: "Алматы паркинг"

С начала июля 2024 года на ул. Наурызбай батыра в Алматы появилась дорожная разметка синего цвета. В "Алматы паркинг" рассказали, что она означает, сообщает Zakon.kz.

В организации уточнили, что так теперь будут выделяться зоны коммунальных платных парковок. "Данное нововведение призвано помочь водителям транспортных средств ориентироваться в парковочных зонах". "Алматы паркинг" Ранее платные парковки обозначались только в виде информационной таблички, на которых изображены круги с цифрами 5, 10 и 20. Однако такие знаки не всегда четко указывают границы платной парковки. "Разметка синего цвета уже появилась на ул. Наурызбай батыра и далее будет наноситься на всех коммунальных платных автопарковках. Дорожный знак при плотном трафике можно не заметить, а синяя разметка привлекает внимание. Это часть программы по улучшению городской инфраструктуры и повышению уровня комфорта для жителей и гостей Алматы. Водители транспортных средств уже сейчас могут оценить все преимущества новой системы, которая делает процесс определения зоны парковки более простым и понятным", – отметили в "Алматы паркинг". 22 июля 2024 года в Алматы утвердили новые правила благоустройства территории города. Читайте также В Казахстане хотят предоставлять беспроцентный кредит на получение высшего образования Град в Астане, без осадков в Алматы и жара в Шымкенте: прогноз погоды на три дня "Таза Қазақстан": около тонны мусора собрала молодежь в столичном жилом массиве

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