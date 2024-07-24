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Новая разметка появилась на дорогах Алматы: что она означает

Новая разметка появилась на дорогах Алматы: что она означает, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 16:11 Фото: "Алматы паркинг"
С начала июля 2024 года на ул. Наурызбай батыра в Алматы появилась дорожная разметка синего цвета. В "Алматы паркинг" рассказали, что она означает, сообщает Zakon.kz.

В организации уточнили, что так теперь будут выделяться зоны коммунальных платных парковок.

"Данное нововведение призвано помочь водителям транспортных средств ориентироваться в парковочных зонах"."Алматы паркинг"

Ранее платные парковки обозначались только в виде информационной таблички, на которых изображены круги с цифрами 5, 10 и 20. Однако такие знаки не всегда четко указывают границы платной парковки.

"Разметка синего цвета уже появилась на ул. Наурызбай батыра и далее будет наноситься на всех коммунальных платных автопарковках. Дорожный знак при плотном трафике можно не заметить, а синяя разметка привлекает внимание. Это часть программы по улучшению городской инфраструктуры и повышению уровня комфорта для жителей и гостей Алматы. Водители транспортных средств уже сейчас могут оценить все преимущества новой системы, которая делает процесс определения зоны парковки более простым и понятным", – отметили в "Алматы паркинг".

22 июля 2024 года в Алматы утвердили новые правила благоустройства территории города.

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