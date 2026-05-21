Статьи

В Алматы на Гагарина и Жарокова появилась новая разметка: что она означает и для чего нужна

В Алматы на улицах Гагарина и Жарокова появилась новая разметка: что она означает и для чего нужна. Фото: Zakon.kz
Алматинцы заметили новую разметку на проезжей части. На улице Жарокова посреди дороги начертили двойную сплошную желтого цвета, а на проспекте Гагарина появились "островки безопасности" в виде прямоугольных рамок. Для чего приняты эти меры и на что обратить внимание, объяснит Zakon.kz.

В Алматы водители обсуждают новый тип разметки. На улице Жарокова от Толе би до проспекта Аль-Фараби посередине проезжей части нанесли двойную сплошную желтого цвета. Она разделяет встречное движение. Раньше эти линии были белыми.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Подобное новшество появилось и на проспекте Гагарина: от улицы Тимирязева до Аль-Фараби.

Этот участок в 2024 году переименовали в проспект Серкебаева, но многие алматинцы его по-прежнему называют южной или верхней частью Гагарина.

Там сделали длинные прямоугольники, обрамленные желтыми линиями. Внутри них в некоторых местах создали "островки безопасности", отмеченные красными и белыми штрихами.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Горожане теряются в догадках, зачем нужны такие изменения и помогут ли они разгрузить улицы от автомобилей. На пресс-конференции Региональной службы коммуникаций 20 мая 2026 года компетентный специалист дал разъяснение.

"Эта мера не для того, чтобы разгрузить улично-дорожную сеть, а для того чтобы повысить безопасность дорожного движения. Желтая линия сделана, чтобы в темное время суток увеличилась видимость. Выбор данных улиц обусловлен высокой транспортной загруженностью и необходимостью повышения пропускной способности", – сказал руководитель Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы Ержан Диханбаев.
Фото: Zakon.kz

Разновидности "островков безопасности"

Само понятие "островок безопасности" в правилах дорожного движения подробно не прописано. В разделе "Дорожная разметка и ее характеристики" есть лишь небольшое упоминание:

"Линии 1.16.1 обозначают направляющие "островки" в местах разделения транспортных потоков противоположных направлений. Линии 1.16.2 обозначают направляющие "островки" в местах разделения транспортных потоков одного направления. Линии 1.16.3 обозначают направляющие "островки" в местах слияния транспортных потоков".

В разделе "Расположение транспортных средств на проезжей части" написано, что "островки безопасности", находящиеся на середине дороги, водитель должен объезжать справа. Для совершения поворота или разворота предусмотрены специальные разрывы.

Можно ли заезжать на "островки безопасности"?

Прямого запрета на пересечение полос, которыми отрисованы "островки безопасности", в ПДД нет. Но фактически это продолжение сплошных линий 1.1, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений либо границы траекторий движения в опасных местах.

В правилах отмечено в целом, что заезжать на такую разметку запрещено. Статья 601 КоАП РК предусматривает за нарушение отправку на спецстоянку и штраф в размере 3 МРП (12 975 тенге), а за повторное в течение года – 10 МРП (43 250 тенге).

Разрешено ли парковаться на "островках"?

Конкретного запрета на парковку тоже нет. Впрочем, по правилам остановка и стоянка запрещены вблизи опасных поворотов на пересечении проезжих частей дорог и ближе 30 метров от края пересекаемой проезжей части и т.д. (пункт 12.4 ПДД РК).

Соответственно, водителя, поставившего машину на "островке безопасности", накажут, отправив его машину на штрафстоянку. Инспекторы дорожной полиции могут оформить протокол на 5 МРП (21 625 тенге) по статье 597 КоАП РК, а за повторное нарушение в течение года – уже на 10 МРП (43 250 тенге).

Одинарная желтая линия вдоль тротуаров

Эта разметка больше других беспокоит автомобилистов. Они сетуют: парковочных мест в мегаполисе не хватает, а желтая черта на популярных улицах только усугубляет ситуацию на дорогах. Но чиновники настаивают: все делается во благо.

"Данные меры были применены для снижения скопления транспортных средств и увеличения пропускной способности, то есть запрет парковки и остановки. Желтая линия дублирует знаки 3.27, 3.28 ("Остановка запрещена", "Стоянка запрещена)", – пояснил эксперт в сфере организации дорожного движения Елжан Чупеков.

Тем не менее автовладельцы, несмотря на угрозу получить серьезный штраф, продолжают парковаться возле желтой линии – на свой страх и риск.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Житель Алматы Айдын работает курьером. Он ездит по городу ежедневно с утра до вечера на автомобиле. Мужчина жалуется: на поиск парковочного места иногда уходит столько же времени, сколько занимает весь путь.

"Порой приходится оставлять машину в неположенных местах. Это вынужденно, когда другого варианта нет. Сами посудите, вот, к примеру, на Серкебаева – Басенова с обеих сторон желтая линия. С одной стороны дороги бизнес-центр, где куча компаний, с другой городская поликлиника. На территорию медучреждения и бизнес-центра посторонних не пускают, дворы все заняты, даже платной парковки поблизости нет. Куда мне деть машину? Выход один – парковаться на другой улице. Ну, а тем, кто не может далеко ходить по состоянию здоровья, что делать? Напрашивается ответ – ездить на такси, а это дорого", – отметил Айдын.
Фото: Zakon.kz

Таксистов отсутствие парковок тоже сильно расстраивает. Однако таким способом чиновники пытаются улучшить экологию.

"Вы знаете, что сейчас наболевший вопрос – это развитие общественного транспорта. В том числе на полосах общественного транспорта имеется запрет остановки и движения любых посторонних транспортных средств. В приоритете экология, а она зависит и от пропускной способности. На отдельных участках принимаются меры для запрета парковок, для исключения парковочных мест. Этой работой занимается и "Алматы паркинг". Для длительной парковки водителям необходимо выбирать другие участки, то есть в поперечных направлениях. Такси могут останавливаться для посадки и высадки пассажиров", – резюмировал эксперт в области организации дорожного движения Елжан Чупеков.

Желтый пунктир

Осенью 2025 года на проспекте Серкебаева в Алматы после ремонта у обочины появился желтый пунктир. Он означает, что в том месте можно остановиться, но ненадолго. Забрать или высадить пассажира – разрешено, а парковаться нельзя.

Фото: Kolesa.kz

Такую разметку нанесли и возле некоторых автобусных остановок. Там автомобилистам удобно высаживать пассажиров, не мешая общественному транспорту и не рискуя получить штраф.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
