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Законодательство РК

Сотрудник колонии полтора часа утешал малыша, пока его родители были на свидании

Сотрудник колонии полтора часа утешал малыша, пока его родители были свидании, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 09:54 Фото: pixabay
В учреждение №16 (максимальной безопасности) ДУИС по ВКО на краткосрочное свидание с мужем пришла женщина с маленьким ребенком, сообщает Zakon.kz.

В Комитете УИС МВД РК рассказали, что из-за дождя с громом малыш испугался и начал вести себя неспокойно. Проходя процедуру досмотра, женщина переживала, что ее ребенку может стать некомфортно в незнакомой обстановке. Тогда сотрудники предложили ей оставить малыша с ними. Мама доверила им свое чадо и пошла на встречу к мужу.

Работники досмотровой группы больше часа носили маленького гостя на руках и даже поделились с ним своим обедом.

Как рассказал контролер учреждения Мураткан Серикпаев, он сам из многодетной семьи, где самый старший, и навык общения с детьми у него есть.

"Для меня помочь женщине было совсем несложно. Все мы люди. Ребенок был немного напуган в незнакомой обстановке. Он оказался очень общительным, и мы даже подружились. Пусть все дети растут счастливыми".Мураткан Серикпаев
Сотрудник колонии полтора часа утешал малыша, пока его родители были свидании, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 09:54

Фото: Комитет УИС МВД РК

По словам офицеров колонии, им часто приходится помогать посетителям, носить их сумки, присматривать за детьми и даже оказывать им психологическую поддержку. Этим они показывают, что даже за колючей проволокой есть место доброте.

Ранее мы рассказывали, что офицер Нацгвардии МВД Казахстана спас в Костроме ребенка с ДЦП.

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