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Происшествия

Что пытались тайно пронести в колонии ВКО: находки удивили даже сотрудников

Что пытались тайно пронести в колонии ВКО: находки удивили даже сотрудников, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 00:17 Фото: пресс-служба ДУИС ВКО
Сотрудники ДУИС и полиции предотвратили две попытки доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения ВКО. Изъяты мобильные телефоны и вещество, направленное на экспертизу, сообщает Zakon.kz.

Первый случай произошел в учреждении №18 во время оперативно-профилактического мероприятия "Заслон". На прилегающей территории был задержан мужчина, который, по данным правоохранителей, пытался перебросить через ограждение исправительного учреждения запрещенные предметы. При личном досмотре у него обнаружили несколько свертков с мобильными телефонами различных марок, которые были изъяты.

Еще одну попытку пресекли в учреждении №73 Усть-Каменогорска в рамках мероприятий "Қарасора-2026" и "Заслон". Во время проверки продуктовой передачи сотрудники обратили внимание на пластиковую бутылку-шейкер. Внутри находился пакет с маркировкой Silica Gel, однако вместо влагопоглотителя в нем оказалось вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Изъятое направлено на судебно-химическую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как отметила официальный представитель Департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО Салтанат Ожиканова, несмотря на постоянно меняющиеся способы сокрытия запрещенных предметов, подобные попытки своевременно выявляются благодаря совместной работе сотрудников ДУИС и органов внутренних дел.

"Несмотря на то, что способы сокрытия запрещенных предметов становятся все более изощренными, сотрудники уголовно-исполнительной системы своевременно выявляют подобные факты. Эта работа проводится ежедневно во взаимодействии с органами внутренних дел и направлена на обеспечение правопорядка и безопасности в учреждениях. Любые попытки доставки запрещенных предметов будут пресекаться в рамках закона", – подчеркнула Салтанат Ожиканова.

Ранее сообщалось, что из-за пары кроссовок агрессивный казахстанец оказался в колонии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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