Названы страны, из которых в Казахстан приезжают трудовые мигранты

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 25 июля 2024 года рассказали, из каких стран к нам приезжают трудовые мигранты, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 4123 человека,

Узбекистан – 1968 человек,

Турция – 1152 человека,

Индия – 1114 человек.

По состоянию на 1 июля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 049 иностранных граждан.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

576 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),

2598 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5353 и 473 человека, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1899 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3150 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1796 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 436,1 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

строительства – 4397 человек,

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1897 человек,

административное и вспомогательное обслуживание – 1592 человека,

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1293 человека,

обрабатывающей промышленности – 1252 человека.

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц". Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

По состоянию на 1 июня 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 13 937 иностранных граждан.