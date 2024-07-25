Названы страны, из которых в Казахстан приезжают трудовые мигранты
По данным ведомства, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
- Китай – 4123 человека,
- Узбекистан – 1968 человек,
- Турция – 1152 человека,
- Индия – 1114 человек.
По состоянию на 1 июля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 049 иностранных граждан.
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:
- 576 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
- 2598 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5353 и 473 человека, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1899 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3150 человек.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1796 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 436,1 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:
- строительства – 4397 человек,
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1897 человек,
- административное и вспомогательное обслуживание – 1592 человека,
- горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1293 человека,
- обрабатывающей промышленности – 1252 человека.
"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц".Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК
По состоянию на 1 июня 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 13 937 иностранных граждан.