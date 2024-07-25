Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названы страны, из которых в Казахстан приезжают трудовые мигранты

Названы страны, из которых в Казахстан приезжают трудовые мигранты, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 10:23 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 25 июля 2024 года рассказали, из каких стран к нам приезжают трудовые мигранты, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  • Китай – 4123 человека,
  • Узбекистан – 1968 человек,
  • Турция – 1152 человека,
  • Индия – 1114 человек.

По состоянию на 1 июля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 049 иностранных граждан.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

  • 576 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
  • 2598 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5353 и 473 человека, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1899 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3150 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1796 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 436,1 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства – 4397 человек,
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1897 человек,
  • административное и вспомогательное обслуживание – 1592 человека,
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1293 человека,
  • обрабатывающей промышленности – 1252 человека.
"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц".Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

По состоянию на 1 июня 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 13 937 иностранных граждан.

Читайте также

За культуру вождения водителей автобусов взялись полицейские Алматы
За культуру вождения водителей автобусов взялись полицейские Алматы
Топ-5 вопросов-ответов по банкротству физлиц в Казахстане
Топ-5 вопросов-ответов по банкротству физлиц в Казахстане
оплата проезда в Алматы
Можно ли будет оплачивать проезд в транспорте Алматы банковскими картами
Динара Халдарова
МТСЗН РК Казахстан 2024 год Трудоустройство Мигранты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Минздрав, Казахстан, СК &quot;Фармация&quot;
Кто из руководителей лишился своих кресел в системе здравоохранения после проверки ВАП и Антикора
Анна Данилина провела матч второго круга в парном разряде турнира в Яссы
Первая ракетка Казахстана обыграла российского вундеркинда и вышла в полуфинал турнира WTA-250
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: