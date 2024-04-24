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Названы страны, из которых в Казахстан больше всего едут трудовые мигранты

Названы страны, из которых в Казахстан больше всего едут трудовые мигранты, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 14:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали, что по состоянию на 1 апреля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 536 иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  • Китай – 4011 человек (29,6%),
  • Узбекистан – 1577 человек (11,6%),
  • Индия – 1187 человек (8,7%),
  • Турция – 1058 человек (7,8%).

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

  • 605 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
  • 2793 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5914 и 570 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2458 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1196 человек".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда отметили, что на данный момент в Казахстане насчитывается 1728 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 459 тыс. граждан Казахстана, что составляет 99,2% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства – 4297 человек (31,7%),
  • административного и вспомогательного обслуживания – 1629 человек (12%),
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1482 человека (10,9%),
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1285 человек (9,4%),
  • обрабатывающей промышленности – 1248 человек (9,2%),
  • профессиональной, научной и технической деятельности – 797 человек (5,9%).

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.

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По состоянию на 1 марта 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов в Казахстане осуществляли трудовую деятельность 13 088 иностранцев. Подробности по ссылке.

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