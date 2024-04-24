Названы страны, из которых в Казахстан больше всего едут трудовые мигранты
По данным ведомства, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
- Китай – 4011 человек (29,6%),
- Узбекистан – 1577 человек (11,6%),
- Индия – 1187 человек (8,7%),
- Турция – 1058 человек (7,8%).
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:
- 605 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
- 2793 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5914 и 570 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2458 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1196 человек".Пресс-служба МТСЗН РК
В Минтруда отметили, что на данный момент в Казахстане насчитывается 1728 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 459 тыс. граждан Казахстана, что составляет 99,2% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:
- строительства – 4297 человек (31,7%),
- административного и вспомогательного обслуживания – 1629 человек (12%),
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1482 человека (10,9%),
- горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1285 человек (9,4%),
- обрабатывающей промышленности – 1248 человек (9,2%),
- профессиональной, научной и технической деятельности – 797 человек (5,9%).
"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.
Материал по теме
По состоянию на 1 марта 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов в Казахстане осуществляли трудовую деятельность 13 088 иностранцев. Подробности по ссылке.