Названы страны, из которых в Казахстан больше всего едут трудовые мигранты

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали, что по состоянию на 1 апреля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 536 иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 4011 человек (29,6%),

Узбекистан – 1577 человек (11,6%),

Индия – 1187 человек (8,7%),

Турция – 1058 человек (7,8%).

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

605 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),

2793 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5914 и 570 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2458 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1196 человек". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда отметили, что на данный момент в Казахстане насчитывается 1728 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 459 тыс. граждан Казахстана, что составляет 99,2% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

строительства – 4297 человек (31,7%),

административного и вспомогательного обслуживания – 1629 человек (12%),

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1482 человека (10,9%),

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1285 человек (9,4%),

обрабатывающей промышленности – 1248 человек (9,2%),

профессиональной, научной и технической деятельности – 797 человек (5,9%).

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.

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По состоянию на 1 марта 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов в Казахстане осуществляли трудовую деятельность 13 088 иностранцев. Подробности по ссылке.