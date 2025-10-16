В Уральске построят новый центр настольного тенниса

Сегодня, 16 октября 2025 года, в Уральске на встрече с акимом Западно-Казахстанской области Наримана Торегалиева стало известно о строительстве в городе нового современного центра настольного тенниса, сообщает Zakon.kz.

Также на мероприятии принимали участие исполнительный секретарь Федерации настольного тенниса РК Данияр Ахметов, председатель областного маслихата Мурат Мукаев, депутаты областного маслихата, председатели постоянной комиссии Ербол Салыкoв, Борис Лаврентьев, руководитель управления физической культуры и спорта области Бакдаулет Сабитов, а также директор фонда "Freedom Shapagat" Баглан Мусина.

Главной целью встречи стало обсуждение вопросов, связанных со строительством нового современного Центра настольного тенниса, который станет важным спортивным объектом для региона, а также определение направлений дальнейшего сотрудничества.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Проект направлен на развитие инфраструктуры, популяризацию настольного тенниса среди молодежи и укрепление массового спорта.

Кроме того, между директором фонда "Freedom Sнаhapagat" Багланой Мусиной, управлением физической культуры и спорта ЗКО и подрядной организацией "ИнтерСтрой НС" был подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве по строительству Центра настольного тенниса в Уральске.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Это событие имеет особое значение для региона. Новый центр станет конкретным шагом в развитии спортивной инфраструктуры, расширении массового спорта и популяризации настольного тенниса среди молодежи.

В настоящее время в области настольным теннисом занимаются около 6000 человек. Этот вид спорта является одним из лидирующих направлений в Казахстане.