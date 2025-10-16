#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
События

В Уральске построят новый центр настольного тенниса

рукопожатие, строительство, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 12:41 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Сегодня, 16 октября 2025 года, в Уральске на встрече с акимом Западно-Казахстанской области Наримана Торегалиева стало известно о строительстве в городе нового современного центра настольного тенниса, сообщает Zakon.kz.

Также на мероприятии принимали участие исполнительный секретарь Федерации настольного тенниса РК Данияр Ахметов, председатель областного маслихата Мурат Мукаев, депутаты областного маслихата, председатели постоянной комиссии Ербол Салыкoв, Борис Лаврентьев, руководитель управления физической культуры и спорта области Бакдаулет Сабитов, а также директор фонда "Freedom Shapagat" Баглан Мусина.

Главной целью встречи стало обсуждение вопросов, связанных со строительством нового современного Центра настольного тенниса, который станет важным спортивным объектом для региона, а также определение направлений дальнейшего сотрудничества.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Проект направлен на развитие инфраструктуры, популяризацию настольного тенниса среди молодежи и укрепление массового спорта.

Кроме того, между директором фонда "Freedom Sнаhapagat" Багланой Мусиной, управлением физической культуры и спорта ЗКО и подрядной организацией "ИнтерСтрой НС" был подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве по строительству Центра настольного тенниса в Уральске.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Это событие имеет особое значение для региона. Новый центр станет конкретным шагом в развитии спортивной инфраструктуры, расширении массового спорта и популяризации настольного тенниса среди молодежи.

В настоящее время в области настольным теннисом занимаются около 6000 человек. Этот вид спорта является одним из лидирующих направлений в Казахстане.

"Члены национальной сборной – Айдос и Дастан Кенжигуловы, а также Санжар Жубанов – гордость нашего региона. Их тренер – Сарвар Ризоевна Назарова. Выражаем искреннюю благодарность основателю Freedom Holding Corp. Тимуру Турлову, руководству фонда Freedom Finance "Shapagat" и Федерации настольного тенниса Республики Казахстан за оказанную поддержку в реализации данного проекта! Начало строительства нового Центра настольного тенниса запланировано на 2026 год. Этот шаг даст мощный импульс дальнейшему развитию настольного тенниса в стране и достижению новых спортивных высот на международной арене. Благодарим всех партнеров за оказанное доверие и поддержку! Совместная работа – это новый этап в развитии спорта нашего региона!"Нариман Торегалиев
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев оценил возможности крупнейшего в Западном регионе Центра настольного тенниса
20:19, 06 декабря 2023
Токаев оценил возможности крупнейшего в Западном регионе Центра настольного тенниса
В Актобе открыт первый в Западном регионе спеццентр по настольному теннису
17:48, 05 ноября 2022
В Актобе открыт первый в Западном регионе спеццентр по настольному теннису
О судьбе центра настольного тенниса в Таразе рассказал аким Жамбылской области
14:25, 05 декабря 2024
О судьбе центра настольного тенниса в Таразе рассказал аким Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: