Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Он тоже человек!" Мнения по нетрезвому имаму из Костанайской области разделились

&quot;Он тоже человек!&quot; Мнения по пьяному имаму из Костанайской области разделились, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 18:29 Фото: pxhere
Сегодня, 25 июля 2024 года, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) выступило с заявлением из-за ситуации с главным имамом Костанайской области. Как оказалось, Бахытбека Тажимбета поймали нетрезвым за рулем. Это событие разделило комментаторов на два лагеря, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что 23 июля Бахытбек Тажимбет в Боровом сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения. Судом имам арестован на 15 суток и лишен права управлять машиной на семь лет.

Одни из пользователей Сети уверены, что такое поведение абсолютно недопустимо. Другие же пытаются оправдать имама.

  • Он тоже человек.
  • Прошу перед всеми прощения, не судите из-за одного мусульманина всю общину.
  • Ничего святого не осталось в тех, кто нам эту святость дает.
  • По сути, это всего лишь человек, такой же смертный, как и мы все, и вправе ошибаться, как и все мы... не вижу в том, что он выпил, ничего страшного, страшно то, что он сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии!
  • У всех есть грехи.
  • И не просто уволить, а лишить права занимать должности в религиозной сфере навсегда.
  • Надо по совести жить, а не по законам, которые придумали для управления людьми!
  • Понять и простить! – отмечают комментаторы.

Ранее вице-министр культуры и информации Канат Искаков ответил на вопрос, могут ли имамам в Казахстане запретить вести соцсети. По его словам, такая тема на повестке дня не стоит.

Читайте также

мопеды
В МВД озвучили, какие документы понадобятся для регистрации мопедов
Шарлапаев проверил темпы строительства жилья для пострадавших от паводков в Акмолинской области
Шарлапаев проверил темпы строительства жилья для пострадавших от паводков в Акмолинской области
спасатели Павлодарская область рудник поиски
Аким Павлодарской области опубликовал фото водителя, погибшего на руднике
Анастасия Московчук
ДУМК Костанайская область 2024 год Социальные сети Имамы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Минздрав, Казахстан, СК &quot;Фармация&quot;
Кто из руководителей лишился своих кресел в системе здравоохранения после проверки ВАП и Антикора
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике &quot;Майкаинзолото&quot;
Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике "Майкаинзолото"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: