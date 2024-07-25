"Он тоже человек!" Мнения по нетрезвому имаму из Костанайской области разделились
Фото: pxhere
Сегодня, 25 июля 2024 года, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) выступило с заявлением из-за ситуации с главным имамом Костанайской области. Как оказалось, Бахытбека Тажимбета поймали нетрезвым за рулем. Это событие разделило комментаторов на два лагеря, сообщает Zakon.kz.
Напомним, что 23 июля Бахытбек Тажимбет в Боровом сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения. Судом имам арестован на 15 суток и лишен права управлять машиной на семь лет.
Одни из пользователей Сети уверены, что такое поведение абсолютно недопустимо. Другие же пытаются оправдать имама.
- Он тоже человек.
- Прошу перед всеми прощения, не судите из-за одного мусульманина всю общину.
- Ничего святого не осталось в тех, кто нам эту святость дает.
- По сути, это всего лишь человек, такой же смертный, как и мы все, и вправе ошибаться, как и все мы... не вижу в том, что он выпил, ничего страшного, страшно то, что он сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии!
- У всех есть грехи.
- И не просто уволить, а лишить права занимать должности в религиозной сфере навсегда.
- Надо по совести жить, а не по законам, которые придумали для управления людьми!
- Понять и простить! – отмечают комментаторы.
Ранее вице-министр культуры и информации Канат Искаков ответил на вопрос, могут ли имамам в Казахстане запретить вести соцсети. По его словам, такая тема на повестке дня не стоит.
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