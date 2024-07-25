"Он тоже человек!" Мнения по нетрезвому имаму из Костанайской области разделились

Сегодня, 25 июля 2024 года, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) выступило с заявлением из-за ситуации с главным имамом Костанайской области. Как оказалось, Бахытбека Тажимбета поймали нетрезвым за рулем. Это событие разделило комментаторов на два лагеря, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что 23 июля Бахытбек Тажимбет в Боровом сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения. Судом имам арестован на 15 суток и лишен права управлять машиной на семь лет.

Одни из пользователей Сети уверены, что такое поведение абсолютно недопустимо. Другие же пытаются оправдать имама.

Он тоже человек.

Прошу перед всеми прощения, не судите из-за одного мусульманина всю общину.

Ничего святого не осталось в тех, кто нам эту святость дает.

По сути, это всего лишь человек, такой же смертный, как и мы все, и вправе ошибаться, как и все мы... не вижу в том, что он выпил, ничего страшного, страшно то, что он сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии!

У всех есть грехи.

И не просто уволить, а лишить права занимать должности в религиозной сфере навсегда.

Надо по совести жить, а не по законам, которые придумали для управления людьми!

Понять и простить! – отмечают комментаторы.

Ранее вице-министр культуры и информации Канат Искаков ответил на вопрос, могут ли имамам в Казахстане запретить вести соцсети. По его словам, такая тема на повестке дня не стоит.

