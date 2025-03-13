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Общество

ДУМК сделало заявление по скандальному видео с имамом и детьми

ДУМК, имам, дети, скандальное видео, заявление, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 14:52 Фото: Facebook/Ораз Алимбек
В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) отреагировали на скандальное видео из Туркестанской области с участием имама медресе и детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Отметим, что пользователей Казнета больше всего возмутило, что дети, окружившие имама, якобы делали ему массаж ног.

"Мечеть – это дом поклонения, духовный центр, где собирается верующая община, священное место, место воспитания. Пришедший в дом поклонения человек должен соблюдать этикет мечети. Это – часть благородного нрава мусульманина. Инцидент, произошедший в мечети Сарыагашского района Туркестанской области, распространился в социальных сетях и вызвал различные противоречия в обществе. В связи с этим Духовное управление мусульман Казахстана сделало замечание имаму мечети за действия, вызвавшие общественное недовольство в священном месте", – заявили в пресс-службе ДУМК в четверг.

Духовное управление мусульман Казахстана призывает всю мусульманскую общину страны не повышать голос в домах поклонения, не допускать непристойных действий, не устраивать ссор.

"Мы призываем посетителей мечети максимально соблюдать этикет мечети".Пресс-служба ДУМК

Ранее сообщалось, что Духовное управление мусульман Казахстана обеспокоено повышением цен на ауызашар в Рамазан и призывает к справедливости.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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