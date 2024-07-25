Решилась судьба дворца "Фосфорник" в Шымкенте
В связи с чем специалистами ТОО "KazBuildExpert" в апреле 2024 года были выполнены работы по обследованию надежности и устойчивости объекта.
Фото: акимат Шымкента
Год постройки согласно техническому паспорту от 26.08.2021 – 1975.
Фото: акимат Шымкента
В результате технического обследования ДК "Фосфорник" установлено, что существующее техническое состояние здания не позволяет проводить работы по реконструкции и капитальному ремонту.
Фото: акимат Шымкента
На основании вышеизложенного принято решение о сносе для дальнейшего проектирования и строительства с привлечением частных инвестиций современного сейсмостойкого здания Дворца культуры с учетом сохранения исторического облика.
Фото: акимат Шымкента
Это будет по-прежнему образовательный центр для тех молодых людей, которые хотят научиться предметным навыкам.
В здании будет функционировать библиотека, лекторий и театральная/музыкальная площадка вместимостью 350 человек (с фойе, кафе и пр.).
Инфраструктурный блок:
- мастерские – искусство, гончарка, столярка, кулинарная лаборатория, ремесло, 3Д-прототипирование, макетирование, печатный цех;
- медиа – телестудия, студия звукозаписи, оркестровая;
- цифра – тестировочная, коворкинги, digital-лаборатория.