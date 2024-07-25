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Решилась судьба дворца "Фосфорник" в Шымкенте

Решилась судьба дворца Фосфорник в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 18:33 Фото: акимат Шымкента
В Шымкенте ДК "Фосфорник" на протяжении длительного времени (около 10 лет) не эксплуатировался, не было организовано ограничение доступа для посторонних лиц. В результате чего объект начал разрушаться.

В связи с чем специалистами ТОО "KazBuildExpert" в апреле 2024 года были выполнены работы по обследованию надежности и устойчивости объекта.

Решилась судьба дворца Фосфорник в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 18:33

Фото: акимат Шымкента

Год постройки согласно техническому паспорту от 26.08.2021 – 1975.

Решилась судьба дворца Фосфорник в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 18:33

Фото: акимат Шымкента

В результате технического обследования ДК "Фосфорник" установлено, что существующее техническое состояние здания не позволяет проводить работы по реконструкции и капитальному ремонту.

Решилась судьба дворца Фосфорник в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 18:33

Фото: акимат Шымкента

На основании вышеизложенного принято решение о сносе для дальнейшего проектирования и строительства с привлечением частных инвестиций современного сейсмостойкого здания Дворца культуры с учетом сохранения исторического облика.

Решилась судьба дворца Фосфорник в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 18:33

Фото: акимат Шымкента

Это будет по-прежнему образовательный центр для тех молодых людей, которые хотят научиться предметным навыкам.

В здании будет функционировать библиотека, лекторий и театральная/музыкальная площадка  вместимостью 350 человек (с фойе, кафе и пр.).

Инфраструктурный блок:

  • мастерские – искусство, гончарка, столярка, кулинарная лаборатория, ремесло, 3Д-прототипирование, макетирование, печатный цех;
  •  медиа – телестудия, студия звукозаписи, оркестровая;
  •  цифра – тестировочная, коворкинги, digital-лаборатория.

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