В Шымкенте стартовало строительство нового здания Дворца культуры "Фосфорник"

В Шымкенте началось строительство нового здания знаменитого Дворца культуры "Фосфорник", сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 3 апреля 2025 года, аким Габит Сыздыкбеков, а также основатели благотворительного фонда "Саби" – эколог Асель Тасмагамбетова и казахстанский предприниматель Кенес Ракишев – приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства значимого объекта.

Этот центр, играющий особую роль в культурной жизни города, был введен в эксплуатацию в 1980 году. Однако в последние годы здание оказалось заброшенным, а в 2023 году перешло в коммунальную собственность. Эксперты, изучив его состояние, пришли к выводу о необходимости сноса. В связи с этим акимат Шымкента при поддержке фонда "Саби" принял решение о сносе здания с последующим строительством нового.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Глава мегаполиса, поздравив присутствующих с началом старта строительства, отметил, что Дворец культуры "Фосфорник" долгие годы был культурным центром города. На основе исследований специалистов было принято решение о реконструкции здания, и в этом благом деле поддержали основатели фонда "Саби".

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

"Шымкент имеет богатую историю и уникальное культурное наследие. Город активно развивается во всех направлениях с особым акцентом на экономический рост, улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни жителей. Строительство этого объекта является важной инвестицией в будущее. Обновленный Дворец культуры не только восстановит свою былую славу, но и станет творческим центром мегаполиса, что даст новый импульс развитию Шымкента". Габит Сыздыкбеков

Фонд "Саби" на протяжении 23 лет системно поддерживает проекты в сферах медицины, образования и культуры, основываясь на глубоком анализе. Перед началом реконструкции знакового объекта Шымкента фонд провел комплексное исследование "Шымкент и ДК "Фосфорник": традиция, модерн и точки роста", которое выявило потребности горожан в развитии социальных навыков и обеспечении преемственности поколений.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

"Новый ДК "Фосфорник" обозначит новый этап в культурном развитии Шымкента. Это будет современный образовательный хаб, который станет не только площадкой для получения новых навыков, предоставляющий возможность выйти на новый уровень развития, но и местом притяжения горожан разного возраста. В концепции развития мы отдельное внимание уделили поддержанию культурной связи и сохранению традиций между разными поколениями". Асель Тасмагамбетова

ДК "Фосфорник" превратится в многопрофильный центр, который объединит три хаба: IT-хаб, креативный хаб и хаб общественных инициатив.

Горожанам будут доступны площадки для креативных индустрий, мастерская художников, выставочное пространство, амфитеатр, коворкинг, офисные помещения, площадка для форумов, трансформирующаяся сцена для модных показов, бизнес-инкубатор, студии фото- и видеосъемки, звукозаписи, подкастов, конференц-зал, филиалы городских сообществ (экологические инициативы, родительские клубы и т. д.).

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Отдельное внимание будет уделено развитию навыков будущего, в частности, будет организовано обучение по IT-моделированию и робототехнике, домоводству, руническому письму, игре на домбре, шахматам, а также занятия по плаванию, большому теннису, футболу, борьбе, художественной гимнастике, в тренажерном зале и танцевальных классах.

По заказу фонда "Саби" разработан дизайн-проект нового Дворца культуры, который сочетает в себе исторические и современные элементы уникального сооружения Шымкента.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Согласно плану реконструкции, предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории – появятся парковые зоны, аллеи, фонтаны и современные детские площадки, что сделает пространство комфортным для горожан и гостей города.

Ожидается, что ДК "Фосфорник" не только вернет славу знакового сооружения Шымкента, но и станет новой культурной достопримечательностью мегаполиса.