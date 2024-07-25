В МВД озвучили, какие документы понадобятся для регистрации мопедов

Председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев 25 июля на брифинге в СЦК сообщил, как будут регистрировать мопеды в Казахстане после принятия нового закона, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что процедура регистрации мопедов будет примерно такая же, как и у других транспортных средств.

"Скорее всего, документы, которые подтверждают приобретение мопедов, требовать не будем – откуда и как они приобретены. Единственное, может, чек какой-нибудь (будем требовать. – Прим. ред.) , что уплачено за покупку. И все, остальные документы требовать не будем. Единственно, осмотр на месте произведем. Если какие-нибудь номерные агрегаты там имеются, то мы просто их внесем в свидетельство регистрации транспортного средства", – рассказал Кайсар Султанбаев.

Он отметил, что после этой процедуры мопед будет зарегистрирован, а владелец получит для него государственный номер. Он будет такой же, как выдается для мотоциклов.

"Они по размерам вполне подходят. На практике уже проверили. Проблем никаких не будет. Что касается наших специальных ЦОНов, где производится регистрация мопедов, то мы уже их готовим к моменту принятия закона. Они будут готовы для принятия такого объема работ", – озвучил Султанбаев.

Ранее заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха говорил, что все мопеды, вне зависимости от объема двигателя, будут отнесены к транспортным средствам, и для того, чтобы ими управлять, нужно будет иметь водительское удостоверение категории "А1".



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