Права и возрастное ограничение: новые требования для мопедистов хотят внедрить в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Сената 28 марта рассказал о планах по ужесточению правил управления мопедами в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха сообщил, что сейчас МВД разрабатывает второй пакет поправок, после принятия которого будет урегулирован порядок передвижения водителей мопедов.

"Все мопеды, вне зависимости от объема двигателя, будут отнесены к транспортным средствам, и для того, чтобы ими управлять, нужно будет водительское удостоверение категории "А1", возраст 16. Соответственно, эти все мопеды мы будем ставить на учет и регистрировать", – заявил вице-министр.

Тогда как на сегодня, по его словам, эти водители практически никакой ответственности не несут.

"В этом пакете еще одна очень важная норма: у акимов будут полномочия по регулированию деятельности самокатов. Они могут свои какие-то дополнительные правила устанавливать: где можно перемещаться, где нельзя, в какое время запретить их передвижение", – заявил Игорь Лепеха.

30 августа 2023 года в Казахстане вступили в силу поправки в Закон "О дорожном движении", которые предусматривают правила езды на электросамокатах. В частности, в документе сказано, что скорость электросамокатов на проезжей части не должна превышать 25 км в час. А по тротуару или пешеходной дорожке допускается движение со скоростью не более 6 км в час.