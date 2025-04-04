Почему для мопедистов усиливают административную ответственность, объяснили в МВД

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на пресс-конференции в СЦК 4 апреля 2025 года объяснил усиление ответственности за вождение мопедов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что ответственность за управление мопедом без регистрации наступает с завтрашнего дня. Ежегодный рост количества такого транспорта и ДТП с участием мопедов потребовали пересмотра их регулирования в правовом поле. За 12 месяцев 2024 года на дорогах республики зарегистрировано 1819 ДТП с участием мопедов, в которых 76 человек погибли и 1945 получили ранения.

"В текущем году уже зарегистрировано 103 ДТП, погибло двое несовершеннолетних, травмировано 105 человек. 13 марта в Талдыкоргане ученик девятого класса, выезжая на мопеде со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с легковушкой. В результате ДТП несовершеннолетний погиб", – сказал Кайсар Султанбаев.

Он подчеркнул, что основная причина нарушений – безнаказанность мопедистов, а также минимальные штрафы за нарушения. В 2024 году мопеды приравняли к механическому транспортному средству. Если раньше за нарушение ПДД водители мопедов привлекались к ответственности по статье 615 КоАП, как иные участники дорожного движения со штрафом в 2 МРП ("Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД"), то с 5 апреля они будут нести весь спектр ответственности. Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю мопеда будет грозить штраф в размере 10 МРП (статья 599 КоАП).

Сейчас управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения влечет ответственность по статье 440 КоАП и штраф в размере 5 МРП. С 5 апреля водитель мопеда будет нести ответственность по статье 608 КоАП, санкция которой предусматривает административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

На сегодня в Казахстане зарегистрировано 16 735 мопедов, выдано свыше 2 тыс. водительских удостоверений категорий А и А1. Регистрация мопедов осуществляется в упрощенном порядке.

О том, что можно и что нельзя водителям мопедов с 5 апреля 2025 года, можно прочитать здесь.