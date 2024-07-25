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Шарлапаев проверил темпы строительства жилья для пострадавших от паводков в Акмолинской области

Шарлапаев проверил темпы строительства жилья для пострадавших от паводков в Акмолинской области , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 19:00 Фото: gov.kz
В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область 25 июля министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев проверил темпы ликвидации последствий паводков и возмещения ущерба пострадавшим, сообщает Zakon.kz.

По информации МПС РК, министр ознакомился с темпами строительства жилых домов для пострадавших от паводков в Буландынском районе.

"На сегодняшний день строительство начато в селах Ивановка – 41 дом, Капитоновка – 15 домов, Журавлевка – 43 дома, Вознесенка – 16 домов. Согласно плану, возводимые дома будут типовыми – одноэтажными, площадью 80 квадратных метров на одну семью. Вся работа ведется согласно алгоритму. Весь этап строительства, начиная с нулевого цикла, курируется областным профильным ведомством. Несомненно, на местном уровне ход всех выполняемых работ под непосредственным контролем местного исполнительного органа, компетентных служб, а также депутатского корпуса областного и районного маслихатов", – говорится в сообщении.
жилье, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 19:00

Фото: gov.kz

Отмечается, что министр встретился с руководителями подрядных организаций. Он подверг критике работу подрядчиков в некоторых селах, отметив, что необходимо максимально ускорять темпы работ, мобилизовать все необходимые средства.

"Время требует усиленного ускорения, а это значит, что сегодня работа на объекте должна идти круглыми сутками с концентрацией всех сил, как технических, так и трудовых", – резюмировал Шарлапаев, требуя от подрядчиков не только оперативности, но и качественного выполнения работ.
жилье, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 19:00

Фото: gov.kz

Также сообщается, что министр побывал с проверкой в селах Вознесенка и Ивановка.

Отмечается, что в селе Вознесенка на сегодняшний день ведутся подготовительные работы, в том числе вязка арматуры и работы по бурению свай на шести домах. На объекте задействовано три единицы спецтехники и 25 рабочих, после завершения подготовительных работ будет привлечена дополнительная рабочая сила.

Канат Шарлапаев , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 19:00

Фото: gov.kz

В селе Ивановка сейчас уже по восьми домам завершена кладка стен, по 22 домам продолжается кладка стен, по 10 домам залиты фундаменты, один дом подготовлен под заливку фундамента. На объекте задействовано восемь единиц спецтехники и 87 рабочих (в том числе дополнительно привлечены 30 человек).

Ранее сообщалось, что 200 ключей от новых домов вручили пострадавшим от паводка семьям в Петропавловске. 

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