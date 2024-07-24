200 ключей от новых домов вручили пострадавшим от паводка семьям в Петропавловске





Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Министр промышленности и строительства отметил важность оперативности и качества в проведении работ. Чтобы обеспечить всех очередников квартирами, акимат района использует практику выкупа вторичного жилья. В настоящее время в Северо-Казахстанской области в очереди на жилье стоит 94 человека, в том числе 14 многодетных семей.





Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область министр промышленности и строительства ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводка в новом микрорайоне "Копай".







Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Общая площадь застройки здесь составит 44,6 га. Планируется строительство 29 многоквартирных жилых домов. Это 18 комплексов общей площадью 289,9 тыс. кв. м. Сейчас ведется строительство девяти домов общей площадью 73,1 тыс. кв. м. Завершение строительства многоэтажек намечено на 2024-2025 годы.