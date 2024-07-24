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Законодательство РК

200 ключей от новых домов вручили пострадавшим от паводка семьям в Петропавловске

Канат Шарлапаев посетил Северо-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:55 Фото: Министерство промышленности и строительства РК
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев в ходе рабочей поездки в СКО проверил темпы строительства жилья для пострадавших от паводка, сообщает Zakon.kz.

Петропавловцы, чьи дома пострадали от паводка, продолжают заселяться в новые жилища. В  микрорайоне "Бірлік" сдали в эксплуатацию порядка 200 жилых строений. Канат Шарлапаев заявил, что до 1 октября планируется возвести 700 жилых домов.

В Петропавловске министр также ознакомился с ходом строительства 29 многоэтажных жилых домов в микрорайоне "Қопай" и посетил микрорайон "Кожевенный", где проверил ход ремонтно-восстановительных работ механизированных бригад в пострадавшем от паводка регионе.

строительство, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:55

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Министр проинспектировал и процесс возмещения причиненного пострадавшим ущерба и необходимых дополнительных строительных работ.

По данным Ситуационного центра Министерства промышленности и строительства РК, всего в Северо-Казахстанской области проведено техническое обследование 3993 объектов.
Запланировано:

    – построить 700 домов – завершено 200;

    – приобрести 1329 домов – приобретено 836;

    – провести ремонтные работы 1964 домов – завершено 1001.

      Канат Шарлапаев посетил Северо-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:55

      Фото: Министерство промышленности и строительства РК

      Кроме того, Канат Шарлапаев ознакомился с ходом строительства пятиэтажных жилых домов в селе Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Завершить строительные работы там планируется к декабрю. Готовность проекта – 60%.

      Площадь квартир:

      1-комнатные, 44 кв. м. – 17 квартир, общая площадь 748 кв. м.

      2-комнатные, 56 кв. м. – 19 квартир, общая площадь 1 064 кв. м.
      3-комнатные, 66,3 кв. м. – 14 квартир, общая площадь 929 кв. м.
        Канат Шарлапаев посетил Северо-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:55

        Фото: Министерство промышленности и строительства РК

        Министр промышленности и строительства отметил важность оперативности и качества в проведении работ. Чтобы обеспечить всех очередников квартирами, акимат района использует практику выкупа вторичного жилья. В настоящее время в Северо-Казахстанской области в очереди на жилье стоит 94 человека, в том числе 14 многодетных семей.

          Канат Шарлапаев посетил Северо-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:55

          Фото: Министерство промышленности и строительства РК

          Кроме того, в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область министр промышленности и строительства ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводка в новом микрорайоне "Копай".

          Канат Шарлапаев посетил Северо-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:55

          Фото: Министерство промышленности и строительства РК

          Общая площадь застройки здесь составит 44,6 га. Планируется строительство 29 многоквартирных жилых домов. Это 18 комплексов общей площадью 289,9 тыс. кв. м. Сейчас ведется строительство девяти домов общей площадью 73,1 тыс. кв. м. Завершение строительства многоэтажек намечено на 2024-2025 годы.

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