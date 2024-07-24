200 ключей от новых домов вручили пострадавшим от паводка семьям в Петропавловске
Петропавловцы, чьи дома пострадали от паводка, продолжают заселяться в новые жилища. В микрорайоне "Бірлік" сдали в эксплуатацию порядка 200 жилых строений. Канат Шарлапаев заявил, что до 1 октября планируется возвести 700 жилых домов.
Фото: Министерство промышленности и строительства РК
– построить 700 домов – завершено 200;
– приобрести 1329 домов – приобретено 836;
– провести ремонтные работы 1964 домов – завершено 1001.
Фото: Министерство промышленности и строительства РК
Кроме того, Канат Шарлапаев ознакомился с ходом строительства пятиэтажных жилых домов в селе Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Завершить строительные работы там планируется к декабрю. Готовность проекта – 60%.
1-комнатные, 44 кв. м. – 17 квартир, общая площадь 748 кв. м.
Фото: Министерство промышленности и строительства РК
Министр промышленности и строительства отметил важность оперативности и качества в проведении работ. Чтобы обеспечить всех очередников квартирами, акимат района использует практику выкупа вторичного жилья. В настоящее время в Северо-Казахстанской области в очереди на жилье стоит 94 человека, в том числе 14 многодетных семей.
Фото: Министерство промышленности и строительства РК
Кроме того, в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область министр промышленности и строительства ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводка в новом микрорайоне "Копай".
Фото: Министерство промышленности и строительства РК
Общая площадь застройки здесь составит 44,6 га. Планируется строительство 29 многоквартирных жилых домов. Это 18 комплексов общей площадью 289,9 тыс. кв. м. Сейчас ведется строительство девяти домов общей площадью 73,1 тыс. кв. м. Завершение строительства многоэтажек намечено на 2024-2025 годы.