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В Алматы продолжаются масштабные мероприятия в рамках республиканской экологической акции "Таза Казақстан"

В Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 11:23 Фото: акимат города Алматы
Стартовавшая весной кампания "Алматы – наш общий дом", в которой приняли участие более 400 тысяч горожан, продолжилась летней экоакцией "Алматы жазы". В рамках масштабной акции по благоустройству города были почищены фонтаны, реки, водоемы и прибрежные зоны.

В эти дни начался новый этап экологических мероприятий, направленных на воспитание культуры бережного отношения к природе, общегородским объектам и друг к другу. Особое внимание уделено местам массового посещения в летние дни – горным ущельям, набережным рек, паркам и скверам.

Экологическая эстафета "Алматы жазы" стартовала со всеми любимого места отдыха в урочище Медеу.

Здесь известные спортсмены, активные горожане и любители гор не только привели в порядок окружающую среду, но и рассказали гостям о правилах культурного поведения в местах массового посещения. К ним подключились работники "Медеу" и "Шымбулака".

В Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 11:23

Фото: акимат города Алматы

Среди участников экоэстафеты:

  • победительница первенства мира 2023 года по тайскому боксу Томирис Сатыбалды;
  • пловец, олимпийский чемпион 2016 года Дмитрий Баландин; заслуженный мастер спорта по джиу-джитсу Ерлан Тлеумбетов;
  • представитель "Алматы марафон" Салтанат Казыбаева;
  • чемпионы и бронзовая призерка Кубка мира по каратэ киокушинкай Даулетбек Елхан, Михаил Бабаев и Сабина Орныкбаева;
  • альпинист Олег Чеботарев; альпинист;
  • инструктор детско-юношеского туризма Диана Фролова.

Дмитрий Баландин выразил поддержку экологической акции и призвал горожан принять в ней активное участие.

"Сегодня в рамках акции "Таза Казақстан" мы не просто проводим уборку, мы призываем жителей и гостей нашего прекрасного города бережно относиться к природе и городским пространствам, чтобы они радовали не только нас, но и наших детей, и внуков. Радует, что в экоэстафете принимают участие очень много горожан, даже самых юных. Давайте вместе сделаем наш город и наш Казахстан чище!" – сказал именитый спортсмен.
В Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 11:23

Фото: акимат города Алматы

Исполнительный директор КФ "Смелость быть первым" Салтанат Қазыбаева отметила, что уборка территорий – это не одноразовая акция, и все жители города и активисты должны стараться содержать мегаполис в чистоте, участвовать в экологических мероприятиях, ведь чистота – главный показатель культуры.

"Команда "Алматы-Марафон" поддерживает инициативу "Таза Казақстан". Это очень крутая инициатива. Мы должны не только поддерживать в порядке и чистоте наш дом, но в целом прививать культуру чистоты для туристов, для жителей города и нашей страны. Только такими мерами, такими способами мы сможем сохранить природу. Поэтому сегодня мы с радостью поддерживаем эту инициативу "Таза Казақстан". Хотим призвать всех туристов, которые посещают горы, чтобы всегда за собой оставляли чистое место, забирали мусор с собой. Такие инициативы должны прививать культуру чистоты", – поделилась она.
В Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 11:23

Фото: акимат города Алматы

В экологической эстафете "Алматы жазы" в урочище Медеу приняли участие более 100 человек, в том числе члены трудовых отрядов "Жасыл ел", альпинисты, спортсмены, учащиеся спортшкол, "Алматы марафон", сотрудники ГЛК "Шымбулак".

Общими усилиями было собрано порядка 10 куб. м мусора. Экоэстафета продолжается и в других излюбленных местах массового посещения.

В Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 11:23

Фото: акимат города Алматы

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