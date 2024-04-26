Очередную нарколабораторию ликвидировал КНБ

В Алматинской области ликвидировали очередную нарколабораторию. Об этом 26 апреля 2024 года заявили в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ пресечена 17 апреля 2024 года Департаментом КНБ по Алматинской области.

"В ходе обыска изъято около 35 кг синтетических наркотиков, 500 л прекурсоров и лабораторное оборудование. По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Казахстана. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

С санкции суда к задержанному лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит", – добавили в пресс-службе КНБ РК.

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12 апреля 2024 года сотрудники Департамента КНБ по Алматинской области задержали мужчину, подозреваемого в организации подпольной лаборатории по производству психотропных веществ. В ходе обысков были изъяты около 25 кг синтетических наркотиков, тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денег в иностранной валюте.