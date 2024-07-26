В Ордабасы заложили фундамент нового завода

В Туркестане приоритетом является создание производств и привлечение инвестиций. В регионе реализуются важные проекты. Сегодня в Ордабасинском районе состоялась церемония закладки капсулы нового завода с участием акима области Дархана Сатыбалды.

На строительной площадке завода "CENTRAL ASIA ALUMINUM" главу региона ознакомили с реализацией проекта по производству алюминиевых профилей. Он встретился с инвестором и обменялся с ними мнениями.

Новый завод планирует выпустить свою первую продукцию в следующем году.

"Мы оказываем поддержку инвестиционным проектам. Никаких преград нет. Создание рабочих мест – это важное дело. Уверен, что новый завод внесет вклад в развитие экономики региона", – сказал Дархан Сатыбалды.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На стройплощадке уже ведутся земляные работы. В первом квартале 2025 года будет запущен первый этап проекта, на котором будут трудоустроены 180 человек. А на втором этапе пригласят еще 150 специалистов. В проект привлечено в общей сложности 7,5 млрд тенге инвестиций. Ожидается, что на каждом этапе будет произведено 10 тысяч тонн продукции.

В области продолжится работа по открытию предприятий, привлечению инвестиций и сопровождению новых проектов. Наша область является самым строящимся в стране регионом. На сегодняшний день ведется строительство 20-ти школ за счет местного бюджета. До конца года введут в эксплуатацию 13 из них. В 2023-2025 годах в рамках проекта "Комфортная школа" предусмотрено строительство 63 школ. Из них 29 планируется сдать в этом году.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В рамках рабочей поездки Дархан Сатыбалды посетил строительную площадку школы на 300 мест, которая возводится в рамках проекта "Комфортная школа" в населенном пункте Акбулак Ордабасинского района. Глава региона подчеркнул важность повышения качества образования, ликвидации дефицита школ и обязал работать ответственно. Строительство школы стоимостью 4,1 млрд тенге началось в сентябре прошлого года, объект будет завершен в этом году. Заказчик – АО "Samruk-Kazyna Construction", генеральный подрядчик – ТОО "Ar Kua Group", главный проектировщик – ТОО "Jer Group". Площадь здания – 5 921,9 квадратных метра, площадь земельного участка – 2325 га. В учебном заведении будут созданы все условия для качественного образования детей.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В регионе идет интенсивная работа и по обеспечению населения жильем. Дархан Сатыбалды ознакомился со строительством и текущим состоянием шести одноэтажных двухквартирных жилых домов в населенном пункте Темирлан сельского округа Кажымукан Ордабасинского района. Подрядчик – ТОО "Берен", технический надзор – ТОО "Tulpar Building Group". Строительство домов началось в прошлом году и завершится в этом. Общая площадь построек – 750 квадратных метров (площадь одного дома – 62,5 квадратных метра).

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области