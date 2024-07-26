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Сильные дожди надвигаются на Казахстан

Сильные дожди надвигаются на Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 13:26 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на 27, 28 и 29 июля 2024 года по стране. Специалисты уточняют, что север Казахстана накроют сильные дожди, сообщает Zakon.kz.

В сообщении метеорологов сказано, что в предстоящие три дня погоду Казахстана будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди.

Сильные дожди пройдут 27 июля в Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях. 28 июля – в Абайской области. И уже 29 июля дожди накроют Восточно-Казахстанскую область

По стране также ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.

"На северо-западе, севере, в центре страны синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры воздуха ночью до +8+13°С, днем до +15+25°С, на востоке – днем до +23+32°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На остальной территории резких изменений не ожидается.

Ранее стало известно, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 26 по 28 июля 2024 года.

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Анастасия Московчук
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Прогноз погоды
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