Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 26 по 28 июля 2024 года.

Если, по данным метеорологов, в Астане возможны дожди с грозами, то в Алматы и Шымкенте осадков и вовсе не ожидается, лишь сильная жара.

Астана

26 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-28 тепла.

27 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 23-25 тепла.

28 июля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 21-23 тепла.



Алматы

26 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 34-36 градусов.

27 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 36-38 градусов.

28 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 34-36 градусов.



Шымкент

26-28 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днем сильная жара 39-41 градусов.

Несмотря на жару в Алматы выдалось весьма дождливое лето. Многие жители отмечают, что не припомнят такого количества осадков в жаркие месяцы года. Специалисты утверждают, что такое состояние погоды считается нормой. Но все же чего можно ожидать от обилия влаги – объяснили Zakon.kz специалисты.