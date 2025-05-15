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События

Астанинская команда на костанайских скакунах – чемпионы байге

Астанинская команда на костанайских скакунах – чемпионы байге, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 17:00 Фото: Allur
Команда Астаны стала абсолютным лидером второго Международного марафона-байге "Ұлы Дала жорығы", показав лучшее время на дистанции. Выступая на лошадях костанайской породы, всадники преодолели 500 км за 31 час 19 минут.

Партнером команды в этом году стала казахстанская автомобильная компания, представляющая бренд Jetour. Данное партнерство имеет особый символичный смысл: и автомобили Allur, и скакуны – родом из Костаная.

"Для нашей компании участие в таком проекте – это возможность поддержать не только спорт, но и важную часть культурного наследия Казахстана. Мы гордимся тем, что автомобили, выпускаемые на заводе Allur в Костанае, стали частью этой истории рядом с костанайской породой – уникальным достоянием страны. Поддержка отечественных инициатив, связанных с историей, традициями и будущим страны, – один из приоритетов нашей работы", – прокомментировал исполнительный директор завода Allur Аргулан Майконов.

Маршрут марафона проходил по территории Алматинской области – от окрестностей села Акши Илийского района до Конаева. В состязании приняли участие 19 команд, включая представителей Кыргызстана, Венгрии, Ирана, России и Южно-Африканской Республики. До финиша дошли только пять команд. Второе место заняла первая сборная Кыргызской Республики, третье – команда из области Улытау.

Фото: Allur

Лошади костанайской породы, на которых выступили победители, были выведены в Казахстане в середине XX века. Это первая отечественная верхово-упряжная порода, отличающаяся выносливостью и приспособленностью к условиям степи. В настоящее время она официально признана объектом национального генетического фонда и рассматривается как важный элемент в развитии коневодства страны.

В то же время специалисты отмечают снижение численности поголовья и необходимость комплексных мер по сохранению и восстановлению породы. Участие костанайских лошадей в соревнованиях республиканского и международного уровня рассматривается как один из способов повышения интереса к породе и привлечения внимания к ее текущему положению.

Фото: Allur

Победа команды Астаны в марафоне "Ұлы Дала жорығы" стала значимым событием как в спортивном, так и в культурном контексте. Она подчеркнула потенциал отечественного коневодства и напомнила о важности сохранения традиций.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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