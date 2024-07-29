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Штраф порядка 370 тысяч тенге – ДЧС Алматы обратился к горожанам

Штраф порядка 370 тысяч тенге - ДЧС Алматы обратилась к горожанам, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 09:48 Фото: ДЧС города Алматы
В горах Алматы обьявлен IV класс пожарной опасности, поэтому разведение костров в горах запрещено, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба ДЧС города. Говорится, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности на территории ГНПП составит порядка 370 тыс. тенге.

Стоит отметить, что РГП "Казгидромет" ранее дал прогноз по пожарной опасности на 29 июля.

Согласно ему, днем в Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях, а также на юге Абайской области сохранится сильная жара.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 29 июля.

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