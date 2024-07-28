В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля
Согласно прогнозу синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивая погода.
"На большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на юго-западе, севере, востоке страны ожидаются сильные дожди". РГП "Казгидромет"
Днем в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, на юге Абайской областей, в пустынных районах Туркестанской области сохранится сильная жара.
Днем на севере, в центре Алматинской, на севере, юге, в центре Жетысуской, на западе Жамбылской областей сохраняется очень сильная жара.
В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юго-западе Атырауской, на северо-западе Карагандинской, на западе, юге, севере Алматинской, на юго-востоке, юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, в центре, западе Абайской, на юге Улытауской, на севере, востоке Жетысуской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангистауской, юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на западе, в центре Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.