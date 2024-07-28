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В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля

термометр, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 16:20 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 29 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивая погода.

"На большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на юго-западе, севере, востоке страны ожидаются сильные дожди". РГП "Казгидромет"

Днем в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, на юге Абайской областей, в пустынных районах Туркестанской области сохранится сильная жара.

Днем на севере, в центре Алматинской, на севере, юге, в центре Жетысуской, на западе Жамбылской областей сохраняется очень сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юго-западе Атырауской, на северо-западе Карагандинской, на западе, юге, севере Алматинской, на юго-востоке, юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, в центре, западе Абайской, на юге Улытауской, на севере, востоке Жетысуской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на западе, в центре Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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