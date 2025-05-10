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События

ДЧС Алматы обратился к горожанам в связи с землетрясением

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 21:00 Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к горожанам в связи с землетрясением, которое произошло вечером 10 мая, сообщает Zakon.kz.
"Уважаемые алматинцы и гости города! В Алматы произошло землетрясение с ощутимостью два балла. Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений зафиксировано землетрясение в два балла", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что согласно алгоритму взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы и проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения.

"Сведений о разрушениях не поступало", – заключили в ДЧС.

Также МЧС опубликовало информацию о 10 простых шагах при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие, если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5.  Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что вечером 10 мая жители Алматы ощутили подземные толчки. Согласно данным системы оповещения Android о землетрясениях, сейсмическое событие произошло в 20:35.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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