ДЧС Алматы обратился к горожанам в связи с землетрясением

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к горожанам в связи с землетрясением, которое произошло вечером 10 мая, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые алматинцы и гости города! В Алматы произошло землетрясение с ощутимостью два балла. Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений зафиксировано землетрясение в два балла", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что согласно алгоритму взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы и проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения.

"Сведений о разрушениях не поступало", – заключили в ДЧС.

Также МЧС опубликовало информацию о 10 простых шагах при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте! Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие, если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что вечером 10 мая жители Алматы ощутили подземные толчки. Согласно данным системы оповещения Android о землетрясениях, сейсмическое событие произошло в 20:35.