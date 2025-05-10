ДЧС Алматы обратился к горожанам в связи с землетрясением
Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к горожанам в связи с землетрясением, которое произошло вечером 10 мая, сообщает Zakon.kz.
"Уважаемые алматинцы и гости города! В Алматы произошло землетрясение с ощутимостью два балла. Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений зафиксировано землетрясение в два балла", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что согласно алгоритму взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы и проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения.
"Сведений о разрушениях не поступало", – заключили в ДЧС.
Также МЧС опубликовало информацию о 10 простых шагах при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие, если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что вечером 10 мая жители Алматы ощутили подземные толчки. Согласно данным системы оповещения Android о землетрясениях, сейсмическое событие произошло в 20:35.
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