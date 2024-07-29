Казахстанца оправдали по протесту генпрокурора

По протесту Генерального прокурора оправдали казахстанца. Детали приговора озвучили Zakon.kz в пресс-службе ведомства 29 июля 2024 года.

Согласно сообщению ведомства, приговором Алтынсаринского районного суда Костанайской области, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, Кенжегарин был осужден за мошенничество по ст.190 ч.1 УК к одному году ограничения свободы.

В частности, Кенжегарин подав документы в комиссию по легализации легализовал и оформил на себя квартиру, расположенную в селе Малая Чураковка.

В последующем данное решение о легализации апелляционной инстанцией Костанайского областного суда было признано незаконным, так как Кенжегариным комиссии предоставлены ложные сведения о покупке квартиры.

"В дальнейшем это решение суда и стало основанием для уголовного преследования Кенжегарина за мошенничество. Тогда как, фактически допрошенные по делу свидетели подтвердили, что в 1997 году предыдущий владелец продал квартиру Кенжегарину за 100 тыс. тенге. Кенжегарин деньги передал при свидетелях без расписки". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

При этом, уточняют специалисты, у продавца документов о принадлежности ему квартиры не было, так как он также приобрел ее на основании устной договоренности с предыдущим владельцем.

При данных обстоятельствах Кенжегарину следовало урегулировать вопрос с владельцем квартиры, путем признания сделки состоявшейся, подав в гражданский суд.

Таким образом, в действиях Кенжегарина нет признаков состава уголовного правонарушения, так как умысла на совершение мошенничества он не имел.

"Верховный Суд согласился с доводами протеста Генерального прокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По кассационному протесту прокурора Верховный Суд оправдал Кенжегарина.

25 июля 2024 года сообщалось, что деятельность АО "Казпочта" проверили на предмет соблюдения требований Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК), а также достоверности статистического отчета. Результаты Zakon.kz озвучил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.