Казахстанца оправдали по протесту генпрокурора
Согласно сообщению ведомства, приговором Алтынсаринского районного суда Костанайской области, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, Кенжегарин был осужден за мошенничество по ст.190 ч.1 УК к одному году ограничения свободы.
В частности, Кенжегарин подав документы в комиссию по легализации легализовал и оформил на себя квартиру, расположенную в селе Малая Чураковка.
В последующем данное решение о легализации апелляционной инстанцией Костанайского областного суда было признано незаконным, так как Кенжегариным комиссии предоставлены ложные сведения о покупке квартиры.
"В дальнейшем это решение суда и стало основанием для уголовного преследования Кенжегарина за мошенничество. Тогда как, фактически допрошенные по делу свидетели подтвердили, что в 1997 году предыдущий владелец продал квартиру Кенжегарину за 100 тыс. тенге. Кенжегарин деньги передал при свидетелях без расписки".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
При этом, уточняют специалисты, у продавца документов о принадлежности ему квартиры не было, так как он также приобрел ее на основании устной договоренности с предыдущим владельцем.
При данных обстоятельствах Кенжегарину следовало урегулировать вопрос с владельцем квартиры, путем признания сделки состоявшейся, подав в гражданский суд.
Таким образом, в действиях Кенжегарина нет признаков состава уголовного правонарушения, так как умысла на совершение мошенничества он не имел.
"Верховный Суд согласился с доводами протеста Генерального прокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
По кассационному протесту прокурора Верховный Суд оправдал Кенжегарина.
25 июля 2024 года сообщалось, что деятельность АО "Казпочта" проверили на предмет соблюдения требований Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК), а также достоверности статистического отчета. Результаты Zakon.kz озвучил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.