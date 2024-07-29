Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанца оправдали по протесту генпрокурора

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 09:59 Фото: Zakon.kz
По протесту Генерального прокурора оправдали казахстанца. Детали приговора озвучили Zakon.kz в пресс-службе ведомства 29 июля 2024 года.

Согласно сообщению ведомства, приговором Алтынсаринского районного суда Костанайской области, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, Кенжегарин был осужден за мошенничество по ст.190 ч.1 УК к одному году ограничения свободы.

В частности, Кенжегарин подав документы в комиссию по легализации легализовал и оформил на себя квартиру, расположенную в селе Малая Чураковка.

В последующем данное решение о легализации апелляционной инстанцией Костанайского областного суда было признано незаконным, так как Кенжегариным комиссии предоставлены ложные сведения о покупке квартиры.

"В дальнейшем это решение суда и стало основанием для уголовного преследования Кенжегарина за мошенничество. Тогда как, фактически допрошенные по делу свидетели подтвердили, что в 1997 году предыдущий владелец продал квартиру Кенжегарину за 100 тыс. тенге. Кенжегарин деньги передал при свидетелях без расписки".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

При этом, уточняют специалисты, у продавца документов о принадлежности ему квартиры не было, так как он также приобрел ее на основании устной договоренности с предыдущим владельцем.

При данных обстоятельствах Кенжегарину следовало урегулировать вопрос с владельцем квартиры, путем признания сделки состоявшейся, подав в гражданский суд.

Таким образом, в действиях Кенжегарина нет признаков состава уголовного правонарушения, так как умысла на совершение мошенничества он не имел.

"Верховный Суд согласился с доводами протеста Генерального прокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По кассационному протесту прокурора Верховный Суд оправдал Кенжегарина.

25 июля 2024 года сообщалось, что деятельность АО "Казпочта" проверили на предмет соблюдения требований Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК), а также достоверности статистического отчета. Результаты Zakon.kz озвучил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Читайте также

Курс на совместную деятельность
О чем договорились акимы Алматы и ВКО
Штраф порядка 370 тысяч тенге - ДЧС Алматы обратилась к горожанам
Штраф порядка 370 тысяч тенге – ДЧС Алматы обратился к горожанам
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго
В Минтранспорта подвели итоги за полугодие
Анастасия Московчук
Верховный суд Генеральная прокуратура РК Казахстан Костанайская область 2024 год Документы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
термометр
В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: