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Генпрокуратура выявила грубые нарушения в "Казпочте"

Генпрокуратура заявила о грубых нарушениях &quot;Казпочты&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 15:42 Фото: pxhere
Деятельность АО "Казпочта" проверили на предмет соблюдения требований Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК), а также достоверности статистического отчета. Результаты Zakon.kz озвучил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства за 25 июля 2024 года, в ходе проверки выявлено более 10 тыс. фактов не регистрации обращений, 2 тыс. фактов искажения государственной правовой статистики, 249 фактов несвоевременной регистрации обращений, 94 факта нарушения сроков рассмотрения обращений и другие недостатки.

Кроме того, установлено, что используемые АО "Казпочта" правовые акты, регламентирующие порядок документирования, использования системы электронного документооборота не соответствовали требованиям АППК.

"По результатам проверок комитетом и его территориальными органами внесено 21 представление об устранении нарушений законности, возбуждено 20 административных производств", – уточнили в пресс-службе.

В результате рассмотрения актов надзора, продолжили специалисты, к дисциплинарной ответственности привлечено 48 сотрудников, к административной – 20.

"Вместе с тем выявлены факты краж чужого имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы, тем самым указанные уголовные правонарушения остались без учета и принятия процессуального решения".Пресс-служба Комитета по правовой статистике и специальным учетам

По инициативе комитета три факта хищения посылок, направленных через филиалы АО "Казпочта", а также факт хищения денежных средств, принятых для уплаты коммунальных услуг, зарегистрированы в ЕРДР.

Ранее сообщалось, что кассиры АО "Казпочта" в отделе по обслуживанию населения Жамбылского района Алматинской области с 2021 по 2023 год при оформлении гражданам паспортов и удостоверений личности присваивали себе часть оплаченной госпошлины. Ущерб государству составил более 84 млн тенге.

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