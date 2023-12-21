Понять и простить: аким Караганды выступил с необычным заявлением

Аким Караганды Мейрам Кожухов опубликовал интересное обращение к жителям города, в котором рассказал о планах на Новый год, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник уточнил на личной странице в Instagram, что зажжение главной елки пройдет 25 декабря 2023 года возле торгового центра "Каскад".

"Почему в этот день? Нам пишут в комментариях – можно было бы в воскресенье. Да можно, но есть один сюрприз и технически он может быть исполнен только в понедельник. Поэтому прошу понять, простить! И прийти на елку в 18:30". Мейрам Кожухов

Также глава города отметил, что в новогоднюю ночь пройдут народные гуляния с концертной программой и красивым фейерверком.

"В этом году решено запустить фейерверк не только в Центральном Парке, но и в обновленном парке Дворца "Железнодорожников" в Сортировке, а также в новом парке Майкудука. Карагандинцы задают мне вопрос: Почему не устраиваете праздничные программы и фейерверк в Пришахтинске и на Юго-Востоке? Друзья, в следующем году мы планируем в этих парках завершить ремонт и в планах есть проводить там массовые гуляния с фейерверком и концертом, чтобы среди ночи не добираться в центр города". Мейрам Кожухов

В продолжении аким добавил, что в 2023 году впервые в Парке Победы состоится красочная новогодняя ярмарка.

"Вроде все, что хотел пояснить. Работаем, стараемся, но и вы не молчите, предлагайте все супер идеи, обещаю лучшие из них воплотить в нашем любимом городе! С наступающим!" Мейрам Кожухов

Главную новогоднюю ель на площади Абая в Алматы зажгли 20 декабря, а в Астане это произошло еще 17 декабря на территории Международного выставочного центра EXPO.