В Акмолинской области создадут порядка 20 новых рабочих мест для лиц с инвалидностью

С начала года в регионе ведется комплексная работа, направленная на трудоустройство не только простых акмолинцев, но и лиц в особыми потребностями.

Подробнее рассказали в КГУ "Центр трудовой мобильности Акмолинской области" управления координации занятости и социальных программ.

"В 2024 году планом предусмотрено создание 20 специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в 19 районах городов Акмолинской области, кроме Егиндыкольского. Карьерными центрами Акмолинской области на сегодняшний день создано три рабочих места для лиц с инвалидностью, семь мест для лиц с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске, и пять мест для лиц с инвалидностью с полной потерей слуха. Точнее, в Жаксынском районе создано одно рабочее место для лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске, еще одно рабочее место появилось в Бурабайском районе и городе Степногорске – для лица с инвалидностью с полной потерей слуха". Директор Центра трудовой мобильности и управления координации занятости и соцпрограмм Акмолинской области Жанагуль Байканурова

Немало примеров, когда акмолинцы с ограниченными возможностями в регионах трудятся на специально созданных для них новых рабочих местах.

"В соответствии с правилами "Об утверждении стандартов рабочего места лиц с инвалидностью" в Жаксынcком районе 19 апреля 2024 года создано специальное рабочее место в общественном объединении "Общество инвалидов "Жаксы" Жаксынского района. Лицо с инвалидностью 1-й группы с диагнозом "общее заболевание", человек, который передвигается на кресле-коляске, принят на работу в качестве сотрудника по ремонту электробытовых приборов. Также в Бурабайском районе в мае этого года создано специальное рабочее место в Общественном объединении "Реабилитационный центр "Мерім Бурабай" Бурабайского района. Человек с инвалидностью, передвигающийся на кресле-коляске, с диагнозом "общее заболевание" принят на работу в качестве слесаря-механика. Подобных примеров в районах области немало, работа, направленная на занятость акмолинцев с особыми возможностями, продолжается", – резюмировали в КГУ "Центр трудовой мобильности Акмолинской области" управления координации занятости и социальных программ.

Сообщается, что в 2024 году планом трудоустройства инвалидов согласно квоте предусмотрено 45 мест. Карьерными центрами Акмолинской области уже трудоустроены многие акмолинцы с ограниченными возможностями. К примеру, по одному человеку было трудоустроено в Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Сандыктауском и Есильском районах.

К тому же, стало известно, что в Целиноградском районе на работу устроились два человека с ограниченными возможностями, Атбасарском – четыре, Ерейментауском – три, Зерендинском – девять и в городе Степногорске – четыре.