Очень сильная жара сохранится 30 июля в одном регионе Казахстана

На большей части Казахстана в предстоящий вторник, 30 июля 2024 года, сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", лишь на западе и в центре страны ожидается погода без осадков. Также по республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром на севере – туман.

"Днем в Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Жетысуской, на юге Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, на западе Улытауской областей сохранится сильная жара. Днем на юге Жетысуской области сохранится очень сильная жара", – рассказали синоптики.

Также сообщается, что в Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Улытауской, на северо-западе, западе, юге Карагандинской, на юго-востоке, юге, в центре Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, западе, в центре Абайской областей сохраняется, на востоке Абайской области ожидается высокая пожарная опасность.

А в Мангистауской, Туркестанской, в южной части Атырауской, на юге Костанайской, в центре, на юге, востоке Кызылординской, на западе Алматинской, Улытауской областей сохраняется , на северо-западе, юго-востоке Жамбылской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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