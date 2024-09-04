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Названы два региона Казахстана, где 5 сентября ударят ночные заморозки

Названы два региона Казахстана, по которым 5 сентября ударят ночные заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 18:05 Фото: unsplash
На большей части Казахстана в четверг, 5 сентября 2024 года, сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, лишь на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков.

"По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на северо-западе, в центре – туман. На севере Актюбинской области сохранятся, на северо-западе Костанайской области ожидаются ночью на поверхности почвы заморозки -1°С".РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, что в Улытауской, Жетысуской, на западе и севере Западно-Казахстанской, в центре и на северо-востоке Кызылординской, на юге, западе и в центре Актюбинской, на западе и севере Алматинской, на западе и востоке Карагандинской, на юге Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность.

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А в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге и в центре Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью 2024 года, можете узнать по ссылке.

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