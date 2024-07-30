Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ербол Карашукеев выразил признательность родителям Елдоса Сметова

Выразил признательность родителям Елдоса Сметова, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 11:51 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев навестил семью чемпиона ХХХІІІ летних Олимпийских игр Елдоса Сметова, поздравил родителей и выразил им почтение.

Заслуженный мастер спорта РК Елдос Сметов завоевал первое "золото" на главных играх четырехлетия и стал первым олимпийским чемпионом в стране по дзюдо.

Выразил признательность родителям Елдоса Сметова, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 11:51

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

"Елдос оправдал надежды всех казахстанцев и подарил стране "золото", порадовав своих болельщиков. Возвысил честь аулиеатинцев. Он выполнил мечту прославленного спортсмена, победителя Московской Олимпиады Жаксылыка Ушкемпирова и повторил его победу спустя 44 года. "Героев рожают матери", – говорят в народе. Благодаря труду родителей, воспитанию и поддержке семьи Елдос стал сыном своего народа и победителем различных значимых соревнований", – сказал аким области.

Ербол Карашукеев поблагодарил близких чемпиона за воспитание сына и оказанную ему поддержку.

Выразил признательность родителям Елдоса Сметова, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 11:51

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Глава региона вручил родителям Елдоса Сметова Бактыбаю и Токтагуль Сметовым знак "За заслуги перед областью", а супруге – Почетную грамоту.

В свою очередь родители спортсмена выразили благодарность руководству страны и области, а также всем болельщикам за поддержку.

Выразил признательность родителям Елдоса Сметова, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 11:51

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Читайте также

авто, МВД, Саденов
В Казахстане хотят ужесточить наказание за вождение без прав
Алаколь, падение, озеро
Происшествие на Алаколе прокомментировал глава Минтранспорта
Машины
Количество ДТП, допущенных учениками автошкол, будут отслеживать в Казахстане
Айсулу Омарова
Карашукеев Ербол Сметов Елдос 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
Казахстанский Юра Шатунов обратился к армии фанатов
"В стиле Шатунова": исполнитель хита про ландыши обратился к армии фанатов
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: