Ербол Карашукеев выразил признательность родителям Елдоса Сметова

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев навестил семью чемпиона ХХХІІІ летних Олимпийских игр Елдоса Сметова, поздравил родителей и выразил им почтение.

Заслуженный мастер спорта РК Елдос Сметов завоевал первое "золото" на главных играх четырехлетия и стал первым олимпийским чемпионом в стране по дзюдо.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

"Елдос оправдал надежды всех казахстанцев и подарил стране "золото", порадовав своих болельщиков. Возвысил честь аулиеатинцев. Он выполнил мечту прославленного спортсмена, победителя Московской Олимпиады Жаксылыка Ушкемпирова и повторил его победу спустя 44 года. "Героев рожают матери", – говорят в народе. Благодаря труду родителей, воспитанию и поддержке семьи Елдос стал сыном своего народа и победителем различных значимых соревнований", – сказал аким области.

Ербол Карашукеев поблагодарил близких чемпиона за воспитание сына и оказанную ему поддержку.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Глава региона вручил родителям Елдоса Сметова Бактыбаю и Токтагуль Сметовым знак "За заслуги перед областью", а супруге – Почетную грамоту.

В свою очередь родители спортсмена выразили благодарность руководству страны и области, а также всем болельщикам за поддержку.