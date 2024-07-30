Ербол Карашукеев выразил признательность родителям Елдоса Сметова
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев навестил семью чемпиона ХХХІІІ летних Олимпийских игр Елдоса Сметова, поздравил родителей и выразил им почтение.
Заслуженный мастер спорта РК Елдос Сметов завоевал первое "золото" на главных играх четырехлетия и стал первым олимпийским чемпионом в стране по дзюдо.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
"Елдос оправдал надежды всех казахстанцев и подарил стране "золото", порадовав своих болельщиков. Возвысил честь аулиеатинцев. Он выполнил мечту прославленного спортсмена, победителя Московской Олимпиады Жаксылыка Ушкемпирова и повторил его победу спустя 44 года. "Героев рожают матери", – говорят в народе. Благодаря труду родителей, воспитанию и поддержке семьи Елдос стал сыном своего народа и победителем различных значимых соревнований", – сказал аким области.
Ербол Карашукеев поблагодарил близких чемпиона за воспитание сына и оказанную ему поддержку.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Глава региона вручил родителям Елдоса Сметова Бактыбаю и Токтагуль Сметовым знак "За заслуги перед областью", а супруге – Почетную грамоту.
В свою очередь родители спортсмена выразили благодарность руководству страны и области, а также всем болельщикам за поддержку.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
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