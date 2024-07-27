Токаев поздравил Елдоса Сметова с победой на Олимпиаде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова, сообщает Zakon.kz.

Акорда опубликовала его цитату со ссылкой на страницу главы государства в социальной сети Х.

"Поздравляю нашего дзюдоиста Елдоса Сметова с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Париже! Благодаря его мастерству и силе духа высоко развивается флаг Казахстана. Елдос стал лучшим в мире в борьбе с сильнейшими соперниками, выиграв главные соревнования четырехлетия. Вами восхищается вся страна. Ваша победа – победа всего нашего народа!" – написал Токаев.

Ранее сообщалось, что лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже.