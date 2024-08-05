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Елдосу Сметову и его личному тренеру вручили ключи от квартир и машин

встреча олимпийца, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 22:30 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Чемпиону ХХХlll летних Олимпийских игр Елдосу Сметову оказаны почести и организован гала-концерт на центральном стадионе "Тараз" при поддержке акимата Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Выразить почтение мастеру спорта собралось около 15 тыс. жамбылцев. Сначала зрителям представили видеоролик, посвященный спортивному пути Елдоса Сметова.

С поздравительной речью на торжественном мероприятии выступил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев. Он выразил глубокое почтение Елдосу Сметову, покорившему олимпийскую вершину в Париже, и его тренеру.

встреча олимпийца, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 22:30

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

"Сын казахского народа Елдос Сметов стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо в истории независимого Казахстана. После прославленного спортсмена Жаксылыка Ушкемпирова ни один казах не мог повторить его успех. И только спустя 44 года Елдосу Сметову удалось исполнить мечту казахстанцев. Многие знаменитые успешные спортсмены, прославляющие страну перед мировым сообществом, родом из Аулиеаты. Олимпийские чемпионы Жаксылык Ушкемпиров, Ермахан Ибраимов, Бахтияр Артаев, призеры Олимпийских игр Серик Конакбаев, Ислам Байрамуков, Болат Жумадилов, Болат Ниязымбетов, Акжурек Танатаров – гордость всей страны, возвеличившие родину! Аулиеата – колыбель чемпионов, очаг сильных тренеров. После победы Елдоса мы можем с уверенностью назвать Жамбылскую область родиной непобедимых борцов. Героизм и победа Елдоса – общая радость для всех казахстанцев. Пусть растет слава казахстанского спорта!" – сказал аким области.
встреча олимпийца, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 22:30

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Ербол Карашукеев вручил чемпиону Олимпийских игр, за которыми следит весь мир, подарки, организованные акиматом и предоставленные спонсорами: ключи от 5-комнатного пентхауса в Таразе и автомобиля последней модели Lexus 600. А личный тренер борца Галымжан Жылгелдиев получил ключи от двухкомнатной квартиры и автомобиля Hyundai Santa Fe.

"Я с детства мечтал поднять флаг своей страны и исполнить гимн на Олимпийских играх. И неустанно трудился на пути к своей мечте. Счастлив, что удалось исполнить мечту Жаксылыка Ушкемпирова. Хочу искренне поблагодарить своих болельщиков. Я чувствовал вашу поддержку. Благодарю земляков!" – говорит мастер спорта Елдос Сметов.

На торжественном мероприятии выступил и личный тренер олимпийского чемпиона и отметил, что все усилия, труд и надежды оправдались.

встреча олимпийца, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 22:30

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Напомним, Елдос Сметов одержал победу на ХХХІІІ летних Олимпийских играх в Париже, положив в корзину страны первое "золото". Мастер татами ранее завоевал "серебро" на Олимпиаде в Рио в 2016 году и "бронзу" в Токио в 2020 году.

Гала-концерт продолжился концертной программой известных в стране звезд эстрады и фейерверком.

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