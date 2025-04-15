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Общество

Пожар в "Семей орманы": кто не доложил об очаге возгорания, рассказал глава Минэкологии

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 12:45 Фото: akorda.kz
Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 15 апреля 2025 года назвал виновных в очередном пожаре в резервате "Семей орманы", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что первые в этом году природные пожары в Павлодарской и  области Абай показали неисполнение алгоритма при тушении пожаров. Они поинтересовались, кто понесет ответственность в данном случае.

"Немаловажный фактор, который повлиял на своевременность оповещения согласно алгоритмам взаимодействия, – это то, что на это предприятие пришло новое руководство. Сегодня по итогам пожаров особенно это было ярко выражено в Семее, совместно с МЧС мы полностью провели проверку данной ситуации. Буквально на днях завершим эту работу и примем меры в отношении ответственных лиц, которые несвоевременно оповестили о пожаре в Морозовском филиале предприятия "Семей орманы". По Баянаулу – там просто труднодоступное место – пока дошли. Но там такого ничего страшного нет: 20 га – это не покрытая лесом зона. Это первый пожар в этом году, видимо, народ расслабился. Но еще раз говорю, этот факт полностью изучен, и мы примем соответствующие меры", – заверил министр.

По его словам, о пожаре должен был, но не доложил директор Морозовского филиала.

"Там еще пока датчиков нет. В этом году 3,1 млрд тенге предусмотрено из бюджета на внедрение системы раннего обнаружения в "Семей орманы" на площади 600 тыс. га – практически 90% территории всего предприятия будет охвачено этой системой. Мы планируем запустить эту систему до конца мая 2025 года. Пока все в ручном управлении – это наблюдательные вышки и так далее", – резюмировал глава Минэкологии.

4 апреля 2025 года вблизи села Коянбай в области Абай загорелась сухая трава, огонь распространился на лес. Пожар в сосновом бору локализовали, но под воздействием сильного ветра огонь быстро распространился на территорию Морозовского филиала природного резервата "Семей орманы". 5 апреля Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео последствий лесного пожара.

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Мадина Мамырханова
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