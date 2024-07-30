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Бектенов недоволен качеством мобильной связи на трассах

Капчагай, дорога, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 15:58 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 30 июля 2024 года поручил ускорить покрытие мобильной связью автодорог страны, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства заявил, что одна из главных проблем загородных дорог – это плохая мобильная связь. В пример он привел дорогу Караганда – Алматы по территории трех областей.

"На участке общей сложностью 500 километров отсутствует мобильная связь. В случае дорожно-транспортного происшествия пострадавший не имеет возможности вызвать службы экстренной помощи. Министерству цифровизации необходимо ускорить покрытие мобильной связью автодорог", – поручил глава кабмина. 

Указал он и на необходимость увеличить количество видеокамер и других средств для контроля за безопасностью движения.

Ранее Бектенов озвучил, что в Казахстане водители такси часто пренебрегают правилами дорожного движения (ПДД) и создают аварийные ситуации.

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