Бектенов недоволен качеством мобильной связи на трассах

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 30 июля 2024 года поручил ускорить покрытие мобильной связью автодорог страны, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства заявил, что одна из главных проблем загородных дорог – это плохая мобильная связь. В пример он привел дорогу Караганда – Алматы по территории трех областей.

"На участке общей сложностью 500 километров отсутствует мобильная связь. В случае дорожно-транспортного происшествия пострадавший не имеет возможности вызвать службы экстренной помощи. Министерству цифровизации необходимо ускорить покрытие мобильной связью автодорог", – поручил глава кабмина.

Указал он и на необходимость увеличить количество видеокамер и других средств для контроля за безопасностью движения.

Ранее Бектенов озвучил, что в Казахстане водители такси часто пренебрегают правилами дорожного движения (ПДД) и создают аварийные ситуации.