Бектенов поручил принять меры в отношении таксистов
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 30 июля на заседании правительства озвучил, что в Казахстане водители такси часто пренебрегают правилами дорожного движения (ПДД) и создают аварийные ситуации, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Глава кабмина поручил Министерству транспорта совместно с НПП "Атамекен" принять дополнительные меры по упорядочению деятельности частных такси, особенно на междугородних маршрутах.
"Эти перевозчики часто пренебрегают правилами дорожного движения и создают аварийные ситуации. Акиматам регионов принять дополнительные меры по созданию безопасной дорожной инфраструктуры. Также следует усилить работу с собственниками домашних животных касательно выпаса скота вблизи автодорог", – заявил Бектенов.
Также он поручил министерствам внутренних дел, просвещения, культуры и информации, акиматам активизировать информационно-разъяснительную работу по соблюдению правил дорожного движения и безопасности.
"Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручаю провести детальный анализ аварийности в разрезе каждого региона. На этой основе и с учетом местных условий следует усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках, принять необходимые меры. Министерствам просвещения, туризма и спорта, акиматам при направлении учащихся на различные образовательные и спортивные мероприятия необходимо обеспечить обязательное сопровождение сотрудниками полиции", – поручил премьер-министр.
Ранее в МВД назвали основную причину нарушений ПДД в Казахстане.
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